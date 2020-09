Ex-Ferrari teambaas wordt nieuwe topman Formule 1 - Autoblog.nl

Chase Carey doet een stapje terug.

In 2017 kwam er een einde aan een tijdperk: Bernie Ecclestone was niet langer de baas van de Formule 1. De opvolger van de kleine grote man was de besnorde Amerikaan Chase Carey. Hij houdt het aanzienlijk minder lang vol dan Bernie: hij treedt nu namelijk terug na zo’n drieënhalf jaar.

Hoewel Chase Carey maar kort de scepter heeft gezwaaid over de Formule 1 zijn er wel belangrijke beslissingen gemaakt in die periode. Onder zijn bewind werd er namelijk een nieuwe Concorde Agreement getekend. Ook was hij verantwoordelijk voor de coronakalender. Zoiets was ook niet niet eerder voorgekomen in de geschiedenis van de Formule 1.

Genoeg over Carey: alle ogen zijn nu natuurlijk gericht op zijn opvolger. Dat wordt Stefano Domenicali. De inmiddels 55-jarige Italiaan stond van 2008 tot 2014 aan het roer van Scuderia Ferrari. In 2016 volgde hij Winkelmann op als CEO van Lamborghini.

Het nieuws is nog niet officieel bevestigd. Bronnen hebben echter aan Motorsport.com gemeld dat de teams al geïnformeerd zijn hierover. Domenicali zal tegen het eind van het jaar het stokje overnemen. De krulsnor zal daarmee niet verdwijnen uit de Formule 1: Chase Carey zal nog actief blijven achter de schermen.

Met de benoeming van Domenicali wordt er weer een ex-Ferrari man op een toppositie neergezet. Jean Todt, ook ex-teambaas van Ferrari, is namelijk nog altijd de grote baas van de FIA en sportief directeur Ross Brawn heeft ook een verleden bij Ferrari. Genoeg voer voor complottheoriëen dus.

Foto: Paul Williams