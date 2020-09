Dit betaal je voor de goedkoopste BMW van dit moment - Autoblog.nl

BMW maakt de prijzen bekend van de nieuwe 116i en 120i.

Het is een interessante ochtend voor de BMW-liefhebbers. De introductie van een nieuwe M3 en M4 is altijd een bijzonder moment, maar met deze spraakmakende nieuwe generatie zeker. Daarnaast bediende BMW de motorliefhebbers met de M1000RR. Er is echter ook nieuws over de meer alledaagse BMW’s.

BMW breidt namelijk het motorenaanbod van de 1 Serie uit. Dat kon geen kwaad, want de 118i was de enige benzinevariant onder de €50.000. Gelukkig valt er nu wat meer te kiezen, want BMW voegt ook de 116i en 120i toe aan de prijslijsten.

De instapper krijgt van BMW 109 pk. Ter vergelijking: de 118i heeft 136 pk. Naast deze beide driecilinders is er nu ook een nieuwe viercilindervariant in de vorm van de 120i. Deze beschikt over 178 pk. De meest interessant toevoeging voor sportieve rijders moet nog komen. We hebben het dan over de 128ti. Helaas moeten we daar nog even geduld voor hebben tot november.

Als je had gedacht dat je nu een BMW kunt kopen voor minder dan €30.000 kom je van een koude kermis thuis. De prijs van de BMW 116i komt namelijk uit op €31.210,60. De 120i krijg je mee vanaf €38.131,60. De prijs van de 118i was natuurlijk al lang bekend, maar die zullen voor de volledigheid ook nog even vermelden: die is €32.901,60.

Concurrentie

De concurrentie van BMW’s nieuwe instapper is niet zo moeilijk te bepalen: dat zijn de A 160 en de A3 30 TFSI. Deze hebben respectievelijk 109 en 110 pk en staan wat dat betreft dus op gelijke voet. Ondanks het feit dat de Mercedes de enige van het trio is met een viercilinder, is het wel de goedkoopste met een prijs van €30.556. De A3 is de duurste van het stel met een prijskaartje van €33.880.

De 116i en 120i zijn per direct te bestellen en leverbaar vanaf november.