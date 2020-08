BMW 545e is de interessantste Fünfer van het moment

De BMW 545e combineert alle goede eigenschappen van een BMW met de huidige wet- en regelgeving.

Ooit had BMW de uitspraak dat hun auto’s waren voorzien van ‘standaardaandrijving’. Een zes-in-lijn (of beter) die de achtwerwielen aandreef. Je leven zou er enorm veel beter van worden.

Gouden eieren

Dankzij milieuregels, veranderende trends in de markt en en aversie voor de Hofmeisterknik , heeft BMW behoorlijk wat gouden eieren en unieke features met het badwater weggegooid. Voorwielaandrijving is nu een belangrijk onderdeel van BMW en de grote modellen zijn vaak juist voorzien van vierwielaandrijving.

BMW 545e xDrive (G30)

Dat is met deze Funfer ook het geval. Het gaat om de BMW 545e xDrive. Het is aan de ene kant een plug-in hybride, maar aan de andere kant nog een ‘echte’ BMW. De 5 Serie is onlangs vernieuwd middels een facelift (LCI). Daarbij werd ook de 530e plugin hybride getoond. Nu komt daar een dikkere variant bij in de vorm van de BMW 545e xDrive. Deze was al aangekondigd, maar nu hebben we de foto’s en wat extra informatie.

394 pk en 600 Nm

Het gaat natuurlijk nu vooral even om de motor. Dat is een 3 liter zes-in-lijn motor met TwinPower turbo, niet te verwarren met Twin Turbo. Deze zescilinder levert 286 pk, toevallig ook het vermogen van de M1, M5 (E28) en M3 (E36). Deze motor wordt bijgestaan door een 109 pk sterke elektromotoren. Het systeemvermogen bedraagt 394 pk. Het maximale gecombineerde koppel is 600 Nm.

57 km op de accu

De krachten worden overgebracht op een achttraps Steptronic-automaat. Deze verdeeld de krachten over alle vier de wielen. De prestaties zijn uitstekend te noemen voor een spaar-sedan. Van 0-100 km/u knallen duurt slechts 4,6 seconden. De topsnelheid is begrensd en je mag zelf raden op welk aantal kilometers dat is. Puur en alleen op de elektromotor kun je 140 km/u rijden. De actieradius op de accu’s is 54 tot 57 kilometer, afhankelijk van de specificatie.

410 liter

Als je op de elektromotor rijdt, maakt de BMW 545e een zoemend geluid om zo aan voetgangers kenbaar te maken dat je toch echt aan het rijden bent. De BMW 545e xDrive is alleen leverbaar met vierwielaandrijving en als sedan. Het enige verschil met de 540i Sedan (waarop de auto gebaseerd is, is de bagageruimte: die is nu 410 liter groot. Check hier wat Wouter van de Funfer vindt.





























De BMW 545e xDrive staat in september bij de dealers. Tegen die tijd worden ook de prijzen bekendgemaakt.