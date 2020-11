BMW 745Le Individual is bizar stijlvol en statig - Autoblog.nl

Speciaal voor een peperduur hotel hebben de Beiers een super exclusieve BMW 745Le Individual gebouwd.

In Nederland komt de BMW 7 Serie weleens voorbij rijden. Zeker als je in de buurt van Den Haag gaat spotten, kom je ze geregeld tegen. Het is de ultieme luxemobiel voor diplomaten. Statig, luxe en comfortabel, zonder dat je meteen het statement maakt dat je met een S-Klasse wél maakt. De 7 Serie is net wat neutraler, alhoewel dat statement sinds de nieuwe varkensneus wellicht een beetje achterhaald is.

Configureren

Zoals met heel veel auto’s is het maar net hoe je hem samen stelt. Daarom is het zo belangrijk dat je alvast ‘voor het geval dat’ luxe auto’s gaat configureren in de baas zijn tijd. Je weet immers maar nooit.

In Nederland is de combinatie grijze lak met zwart interieur en standaard wielen erg populair. Dat ziet er heel bescheiden uit en is niet zozeer lelijk, dan wel een tikkeltje saai. Maar ja, 23″ wielen en een knalgele lak op een 7 Serie ziet eruit als butler in clownspak.

Ellerman House

In Zuid-Afrika heeft BMW het goed voor elkaar. Daar zit namelijk de Ellerman House, een chic Boutique Hotel. Nu is die laatste term zeer discutabel. Het is geen kwalificatie, maar een garantie dat de kamers totaal niet op elkaar lijken. Of dat toeval of expres is. Maar om aan te geven dat het echt een serieus hotel is, hebben ze nu een nieuwe limousineservice.

BMW 745Le Individual

Je raadt het al, de auto die ze gekozen hebben is de nieuwe BMW 7 Serie. De meeste aparte 7 Series zien we vaak in Abu Dhabi, maar vandaag hebben we er dus eentje uit Zuid-Afrika. De basis is een BMW 745Le xDrive Individual, een plug-in hybride met 394 pk en een actieradius van 51 km. Handig, want zo kan de auto uitstootvrij op en neer mensen naar het vliegveld brengen, dat 25 km verderop ligt. Alhoewel er onderzoeken zijn die zeggen dat PHEV’s een grote farce zijn.

Kleur BMW 745Le Individual

Het gaat in dit geval om de uitvoering van de BMW 745Le Individual. De kleur is ‘Brass’ (Messing). Met het Individual High Gloss Shadow Line oogt het geheel erg ingetogen. Alsof je een dure lak op een huurauto kiest. Ook jammer is dat er gekozen is voor het M-Sport pakket in combinatie met 20″ M lichtmetalen velgen. Zonder M-spulletjes is de 7 Serie net even wat statiger. Aan de andere kant, de 7 Serie is op deze wijze duidelijk anders dan andere Siebeners, zonder dat het ordinair wordt.

Interieur BMW 745Le Individual

Uiteraard gaat het bij zo’n luxe slee natuurlijk om het interieur. Dat is bekleed met BMW Individual leer in de kleur Tartufo en Cognac. Het geheel ziet er zeer luxueus uit. Mocht je ook een ritje willen maken in deze 7 Serie, kun je naar kaapstad vliegen en een hotelletje boeken. Gezien de stevige prijs van deze 745Le Individual vermoeden we dat een van de 18 kamers boeken eveneens vrij prijzig gaat worden.