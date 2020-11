Dood de kalkoen en rijd weer 130 km/u! - Autoblog.nl

Eén kalkoenboer stoot in zijn eentje meer stikstof uit dan dat 130 km/u bespaart aan uitstoot.

De snelheidsverlaging van 130 naar 100 km/u was onontkomelijk. Het was iets dat wel moest gebeuren. Als we nog gewoon door willen gaan met het bouwen van huizen, moet er wat gedaan worden. Het milieu werd té zwaar belast. Ter compensatie rijden we nu ineens 100 km/u.

Maximumsnelheid

Het is wel een bijzonder schouwspel. Een enorme beperking van de vrijheid onder het mom van milieuvriendelijkheid. Normaal gesproken moet je kiezen uit twee slechte opties en kies je de minst erge. De gemiddelde Nederlander lijkt vrij mak te volgen en kan begrip opbrengen voor de maatregel. Met 100 km/u helpen we de natuur enorm. Maar klopt dat wel?

Onderzoek

Onderzoeksjournalistiekplatform (leuk woord voor galgje) Investico deed daar onderzoek naar in opdracht van De Groene Amsterdammer en Trouw. Er werden 25 bedrijven onderzocht, die allemaal dicht bij een Natura 2000-gebied gesitueerd zijn. De resultaten van het onderzoek zijn, eh, schokkend te noemen. 17 van de 25 bedrijven met de hoogste uitstoot van ammoniak staan in de provincie Gelderland. In het dorpje Ermelo zijn de twee grootste vervuilers gevestigd.

Kalkoenen veel vervuilender

Dan volgt nu de meest ‘schokkende’ bevinding: er is daar één kalkoenboer met 24.000 kalkoenen. Enig idee wat dat met de stikstofneerslag doet? Volgens het onderzoeksjournalistiekplatform stoot dit bedrijf meer stikstof uit, dan dat er wordt bespaard doordat wij allemaal als makke schapen 100 km/u achter elkaar aan tuffen.

Kalkoenboeren moeten zelf omslag maken

Dan komt nu het mooiste. Het kabinet is er van op de hoogte dat er piekbelasters zijn. Echter, het kabinet wil hen geen verplichtingen opleggen. Het is natuurlijk volksmennerij, maar alle automobilisten naar 100 km/u is geen probleem. Daardoor is het vreemd dat bij extreme piekbelasters Minister Schouten wil wachten totdat boeren zelf een omslag maken naar een duurzamere vorm van ondernemen.

Daarbij: wie eet er tegenwoordig nog kalkoen? Het is een soort kip, maar dan met nog minder smaak. Alle mensen die die willen dat anderen 100 km/u gaan rijden, kunnen stoppen met kalkoen eten. Dan zijn alle problemen opgelost.

Fotocredit: een grote, stoere eend op de snelweg van @kuifje.

Via: Nu.nl