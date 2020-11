'Breek': ook moderne PHEV's zeer vervuilend - Autoblog.nl

Wie had dat gedacht. Moderne PHEV’s zijn zeer vervuilend. Er zijn keukens in studentenhuizen die schoner zijn dan de moderne PHEV’s.

Tussen de auto met verbrandingsmotor en elektromotor is er een tussenoplossing: de hybride. Nu zijn er onder de hybrides ook weer allerlei verschillen. Zo had Smart ooit het ‘lef’ om de ForTwo een ‘Mild Hybrid’ te noemen terwijl de auto alleen een start-stop functie had. Je moet het maar durven.

Moderne PHEV’s zeer vervuilend

Dan zijn er nog de 48V ondersteuningen (wat in feite een ‘milde’ hybride is), de reguliere hybride (elektromotor en verbrandinsmotor) en de plug-in hybride. Die laatste gaan we in dit artikel keihard bashen. Want het schijnt allemaal verschrikkelijk te zijn. Dat is de uitkomst van recente tests die in opdracht zijn gedaan van milieuorganisatie Transport & Environment. Volgens de tests zijn de moderne PHEV’s véél vervuilender dan dat de opgave aangeeft.

Er werden drie moderne PHEV’s getest die veel verkocht worden in Europa: de Mitsubishi Outlander, Volvo XC60 en BMW X5. Nu komen we vaak aan zetten met het argumenten ‘ja, maar je moet ‘m goed gebruiken!’. Die vlieger gaat niet helemaal op. Volgens de tests lag de uitstoot 28 tot 89 procent hoger dan de fabrieksopgave. De organisatie Natuur & Milieu stelt dan ook dat het kabinet moet stoppen met het goedkoop aanbieden van PHEV’s.

Geen BPM boete voor zeer vervuilende PHEV

Zelf nemen ze een voorbeeld aan de XC60. Voor de T8 moet een paar honderd euro aan BPM worden betaald, dat veel te weinig is natuurlijk. Dat moet dan ook gelijk zijn aan de benzine (zo’n 14.000 euro succesbelasting). De overheid kan de incentives besteden om elektrische rijden (nog) interessanter te maken, aldus de milieuorganisatie. Voor het kabinet moet de uitkomst van dit onderzoek dan ook als geroepen komen. Het is een legitieme reden om alle auto’s gewoon duur te maken.

WLTP

Natuurlijk zijn de uitkomsten van het onderzoek niet wereldschokkend, eigenlijk. Als je lange tijd op hoge snelheid gaat rijden met een PHEV, schiet het verbruik omhoog. Als de accu’s leeg zijn, moet de benzinemotor in zijn het eentje het extra gewicht van de elektromotor en accu’s meezeulen. Zeker met enorme SUV’s is dat natuurlijk het geval. Ook geeft het aan dat de WLTP meetmethode alsnog heel erg krom is als het gaat om PHEV’s.

EuroNCAP

Vergeet niet dat auto’s bouwen op de tests waaraan ze onderworpen worden. Kleine anekdote. Begin 2000 stond Volvo er versteld van dat de toen nieuwe Renault Laguna veiliger was dan de Volvo S40. De Renault Laguna was de eerste auto met vijf sterren in de EuroNCAP tests. Volvo kocht een lading Laguna’s en ging er mee crashen, om erachter te komen dat de Laguna vooral goed scoorde op de EuroNCAP methodes, maar minder goed scoorde onder andere omstandigheden.

Met de PHEV’s is het natuurlijk niet anders: die auto’s zijn gebouwd om zo goed mogelijk de WLTP cyclus te kunnen doorlopen. Dus in plaats van simpelweg belastingen te verhogen, kan men kijken om een realistischer beeld te geven van het verbruik, dat de WLTP al is ten opzichte van de NEDC.

Mocht je echt niets te doen hebben op kantoor vandaag, dan kun je hier het onderzoek lezen. Het zijn 50 pagina’s vol spanning en sensatie.