Officieel: BMW 4 Serie Gran Coupé - Autoblog.nl

Na de succesvolle uitgaande 4 Serie GC, is hier de tweede generatie BMW 4 Serie Gran Coupé. En we vertellen je er alles over.

Het was niet de vraag of er weer en Gran Coupé zou komen, maar wanneer. Fans van het concept hebben er niet heel lang op moeten wachten. Want de onthulling van de gloednieuwe 4 Serie Gran Coupé is hier. Je moet nog wel even geduld hebben. Pas in november 2021 kun je het model aanschouwen in de showroom.

Omdat het een 4 Serie betreft heeft BMW de grille van de 4 op de Gran Coupé geplakt. Een teleurstelling voor wie wellicht hoopte op een 3 Serie front. Net als met de vorige generatie hoef je geen M4 Gran Coupé te verwachten. Het dikste model is de M440i xDrive met een 374 pk sterke zescilinder-in-lijn benzinemotor. Met de introductie is er verder keuze uit twee viercilinder benzinemotoren en een viercilinder dieselmotor.

BMW 4 Serie Gran Coupé

Dan de maten. De nieuwe 4 Serie Gran Coupé is 143 mm langer, 27 mm breder en 53 mm hoger. Daarnaast is de wielbasis met 46 mm toegenomen.De bagageruimte bedraagt 470 liter, of 1.290 liter met de achterste stoelen in een neerwaartse positie.

Qua rijden kun je de 4 Serie Gran Coupé behoorlijk naar eigen smaak samenstellen. Standaard heb je adaptieve dempers, optioneel kun je M Sportonderstel of het Adaptief M Onderstel aanvinken voor een wat steviger sturende auto. Andere opties zijn elektronisch aangestuurde demping, M Sportremsysteem en het M Sportdifferentieel.

Standaard levert BMW de Serie Gran Coupé op 17-inch lichtmetalen wielen. De M440i xDrive staat standaard op 18-inch wielen. Optioneel kun je tot maximaal 20-inch shoppen bij BMW. Verder standaard is een 8-traps Steptronic transmissie. In het geval van de M440i xDrive heb je de Steptronic Sport met flippers aan het stuur en een Sprint-modus. Een soort Launch Control dus.

Zoals gezegd staat de nieuwe BMW 4 Serie Gran Coupé in november van dit jaar bij de dealer. Prijzen zijn nog niet bekend.