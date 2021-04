Accu Ford Mustang Mach-E is in de kou zouteloos - Autoblog.nl

De Mustang Mach-E blijkt een mooiweervoetballer. In de kou heeft ‘ie er niet zoveel zin an.

Elk merk moet op dit moment hals over de kop aan de EV. Onze overlords hebben namelijk beslist dat we de aarde daarmee redden. Vanaf 2025, 2030, 2035 of 2040 mag er, afhankelijk van in welk land je woont, geen auto met verbrandingsmotor meer verkocht worden. Automerken wachten niet tot het laatste moment en beginnen nu stuk voor stuk hun eerste serieuze EV’s uit te rollen.

Voor Ford is dat de Mustang Mach-E. Er waren wel eerder elektrische Fords, maar nog nooit eentje die vanaf ‘moment nul’ ontwikkeld was om een pure EV te zijn met een puike actieradius. De Mach-E is in vele opzichten een schot in de roos. De grootste kritiek bij de launch zit ‘m in het feit dat de auto een illustere naam draagt die puristen doet steigeren. Dat betekent dus dat de auto an sich eigenlijk best wel oké is…

Maar, ook bij Ford verloopt de EV-wende niet vlekkeloos. De Mach-E blijkt nu te kampen met een probleempje met het op spanning houden van de kleine 12V accu. Deze accu verzorgt de stroomvoorziening van veel systemen in de Mach-E zoals een accu in een conventionele dinosap-stoker. Een van de taken van de 12V accu is het starten van de auto. De traditionele loodaccu wordt opgeladen via de grote hoogspanningsaccu van de auto. Echter, kwaliteitspublicatie The Verge bericht dat dit proces onderbroken wordt als de auto aan de stekker hangt.

Terwijl de hoogspanningsaccu dus oplaadt, verliest de 12V accu zodoende zijn spanning. Dit leidt vooral tot problemen in koude gebieden, te meer daar Ford klanten in die gebieden aanraadt de auto aan de stekker te laten, zodat de auto zich op kan warmen voor je reis. In enkele gevallen hebben klanten gerapporteerd dat de auto hierna niet meer start. De Ford app geeft dan aan dat de auto in ‘Deep Sleep mode’ zit. Op fora wordt de situatie ook wel kleurrijk omschreven als de ‘electric bric’. Pink Floyd zong er al over in de hit all we are is another electric bric in the powerwall.

Ford heeft inmiddels toegegeven dat het issue speelt. De blauwe ovaal meldt dat het alleen exemplaren betreft die voor 3 februari van dit jaar gebouwd zijn. Het probleem zou -jawel- liggen in de software, echter is het niet op te lossen met een over-the-air update. Klanten moeten dus terug naar de dealert:

We are aware that a small number of Mustang Mach-E owners have had their 12V battery reach a low voltage condition. We proactively worked with early owners experiencing this issue to identify the root cause and a fix. In the rare instances where this still occurs, customers can now contact their local EV-certified Ford dealer to have the matter resolved. Ford, vindt Cotomer Sevis belangrijk

Mocht je het je toevallig afvragen: het is overigens mogelijk om het probleem op te lossen met startkabels. Fijn om te weten dat die old school genoegens van het autorijden bij zo’n EV dus ook nog relevant zijn. Het is alleen wel moeilijk om dit te doen bij de Mach-E. De 12V accu zit namelijk onhandig verstopt onder lagen plastic. Sommige klanten hebben hier kennelijk uit frustratie al de zaag ingezet. Ford had vooraf duidelijk geen rekening gehouden met het feit dat dit zou kunnen gebeuren. Zo blijkt wederom: alle begin is moeilijk…