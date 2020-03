BMW 8-serie met AC goodies staat voor grijze gordijnen

Een dikke BMW 8-serie met AC goodies voor grijze gordijnen? Dat kan maar een ding betekenen!!1!

BMW en sportieve topmodellen, raar genoeg is het een combinatie die vrijwel nooit echt lekker van de grond komt. Begijp ons niet verkeerd, auto’s als de M1 en de E31 8-serie zijn natuurlijk geweldig. Er is echter altijd een ‘maar’. De productie en geboorte van de M1 was een tragedie van epische proporties, waarin BMW naar verluidt onderdelen moest ‘stelen’ uit een warenhuis van Lamborghini. Het verhaal van de E31 is wat minder spannend, maar im großen und ganzen was het eindresultaat hetzelfde: een indrukwekkende, dure auto, die pas (ver) na zijn bouwjaren de gepaste waardering oogst(e). De enige geslaagde BMW hypercar was eigenlijk de McLaren F1. En zélfs die kregen ze amper verkocht toen ‘ie nieuw was.

Bij het huidige sportieve topmodel heeft BMW zichzelf opnieuw in de vingers gesneden. Stiekem is het natuurlijk gewoon een 5-serie coupé met een illustere naam uit het verleden. Integenstelling tot bij de vorige 8-serie kan BMW de ontwikkelingskosten daardoor nu misschien wel terugverdienen. Maar de markt is ook niet (altijd) gek. De dure 8-serie lijkt nog niet echt een verkooptoppertje te zijn.

Dat heeft misschien ook wel wat te maken met het design. Wederom is het niet echt een auto gevonden die iedereen direct heel mooi vind. Het concept had nog wel wat, maar de productieversie is een tikje meh. De koplampen zijn veel eenvoudiger vormgegeven en uiteraard heeft ook deze BMW weer een stuk of 5.293 lijntjes teveel in het koetswerk. Als 8-serie koper kan je dus moeilijk je buurman imponeren met tijdloze elegantie. Maar niet getreurd: je kan er natuurlijk nog altijd een blubberdik tuningshok van maken!

AC Schnitzer is een van de partijen waarbij je prima terecht kan voor zoiets. En onze favoriete BMW dealer Abu Dhabi Motors is niet te beroerd om het dan ook gewoon in de showroom te zetten. Zij pakten de mooiste en beste variant van de 8-serie (de 840i Gran Coupe) in Sunset Orange en lieten de schnitzels er wat goodies opplakken. Affengeil.