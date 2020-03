Volg Max Verstappen voortaan op zijn eigen race-kanaal

Binnenkort heb je ons helemaal niet meer nodig, want Max Verstappen gaat zijn eigen race-kanaal opzetten. Wait…What?

We weten het: er is geen enkel onderwerp waarmee we jullie meer verblijden dan Max Verstappen. Nou ja, behalve Tesla dan misschien. Tesla en Max Verstappen zijn voor onze community een beetje de Lewis Hamilton en euhm…Max Verstappen van de Formule 1. Of het nou gaat om Max’ nieuwe vriendin of om Max’ nieuwe sokken, jullie willen als de eerste weten wat er gebeurt in The life of Max. En als ouderwetse enablers voorzien wij jullie maar al te graag van de benodigde fix.

Binnenkort kunnen de echte verslaafden echter ook direct bij de bron terecht. Omdat de F1 wereld stilligt qua racen momenteel, beleeft simracen een ontzettende doorbraak. Enkele miljoenen mensen keken naar de ietwat houtje-touwtje opgezette simraces die de F1 organisatie ons voorschotelde. Mede door dat houtje-touwtje aspect was de virtuële Grand Prix van vorige week dan ook best wel vermakelijk om te begluren, als je het ondergetekende vraagt. Of dat ook zo blijft is natuurlijk een tweede vraag. Doch een aantal partijen ruiken de winst al.

Max Verstappen liet bijvoorbeeld een aantal races schieten om mee te doen aan het feestje van zijn Team Redline. Verstappen is (naast Norris) ongetwijfeld de biggest draw voor fans om naar een computerspelletje te kijken. Afgelopen week werden al drie evenementen van elk twee races georganiseerd door team Redline. Er volgen er nog eens drie. Uiteraard gaat Max voorlopig fier aan de leiding van het algemeen klassement.

Naar aanleiding van alle shenanigans heeft Max Verstappen nu echter ook de stap genomen om helemaal in zijn eentje een kanaal aan te maken om zijn racekunsten te vertonen. Je kan MV33 voortaan in de smiezen houden HIER OP TWITCH. Wij gaan Max’ kanaal natuurlijk 24/7 op een jumbotron blazen op kantoor, maareh…Mocht je nou toch eerder dan wij zien dat er een nieuwe vlam voorbijkomt op de achtergrond, laat het ons dan even weten via [email protected]