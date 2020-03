“Ferrari doet Vettel pijnlijk voorstel voor nieuw contract”

Het F1 circus ligt stil, maar het silly season gaat door! Ferrari heeft Vettel naar verluidt een nieuwe deal aangeboden. Maar of de Germaan daar blij mee moet zijn…

De F1 is een young man’s game. Al menig groot kampioen uit het verleden heeft dit aan den lijve mogen ondervinden. Niki Lauda was de snelste man in de 70s, totdat Prost hem als jonge god om de oren begon te rijden bij McLaren. Diezelfde Prost kreeg daarna al snel te maken met Ayrton Senna, die vlak voor zijn tragische ongeval in Imola al flink wat concurrentie ondervond van Michael Schumacher. De onaantastbare Rekordmeister werd later echter afgetroefd door Alonso en bij Mercedes zelfs intern verslagen door Rosberg. Dankzij een enorme bak ervaring in combinatie met op het juiste moment de juiste plaats zijn, konden sommigen van deze ijzervreters op oudere leeftijd ook nog winnen. Maar uiteindelijk wacht de tijd op niemand. Sebastian Vettel lijkt dat nu ook te ondervinden bij Ferrari.

De viervoudig kampioen, die in zijn vroege carrière zelf ‘oude mannen’ als Bourdais, Webber en Raikkonen naar huis reed, lijkt al een paar jaar over the hill te zijn. Het ging eigenlijk definitief mis toen Vettel in 2018 zijn Ferrari de boarding inreed op de Hockenheimring. Daarmee ging de kans verloren om Hamilton écht onder druk te zetten in de titelstrijd van dat jaar. Misschien mede door die gemiste kans, besloot Ferrari uiteindelijk dan toch om Raikkonen aan de kant te schuiven en Vettel op te zadelen met jonge hond Leclerc naast zich. We weten allemaal inmiddels dat Vettel het daar ernstig moeilijk mee had. Menigeen speculeert er dan ook al lustig op los wat de toekomst brengt voor Vettel in de F1. Is er überhaupt nog toekomst voor Vettel in de F1?

Sky Italia meent nu een antwoord geformuleerd te hebben op die vraag dat luidt ‘ja, maar’. Ferrari zou Vettel namelijk toch een nieuwe deal hebben aangeboden, maar slechts voor één jaar en aanzienlijk minder geld dan hij nu verdient. Dat laatste is ongetwijfeld al pijnlijk voor VET, maar in zekere zin logisch. De Duitser verdient nu namelijk zo’n veertig miljoen Euro per jaar. Leclerc, die tot 2024 is vastgelegd, tikt in basis slechts negen miljoen per jaar binnen. Ferrari is er dus achtergekomen dat snelheid ook goedkoper kan worden ingekocht. Het contract voor slechts één jaar met echter met name steken voor Seb. Dat is potverdikke net de standaard Bottas-deal. Zo van ‘nou ja, goed, we zullen het nog een jaartje aankijken terwijl we naar je opvolger zoeken’.

Over die opvolger gesproken; mocht Vettel niet bijtekenen wil Ferrari naar verluidt nog steeds graag Daniel Ricciardo hebben. Ricciardo versloeg Vettel ironisch genoeg bij Red Bull in het jaar voordat de Duitser naar Italië vertrok. De deal was waarschijnlijk al getekend. Daniel past op papier goed in het ouderwetse Ferrari-plaatje als ervaren meervoudig GP-winnaar. Met de goede ervaring die Ferrari nu heeft met jonge hond Leclerc achter het stuur zou inmiddels echter ook Carlos Sainz in beeld zijn van team rood.

Maar goed, ondanks het ‘pijnlijke voorstel’, lijkt Vettel voorlopig zijn (korte termijn) toekomst bij de Scuderia in eigen handen te hebben. Wat denk jij, moet hij dit contract verscheuren en in het gezicht van Binotto gooien? Of is hij pas een echte echte als hij bijtekent en uit pure nijd de titel pakt in 2021? Laat het weten, in de comments!