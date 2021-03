Standaard BMW 5 Serie krijgt M5 power van AC Schnitzer - Autoblog.nl

De BMW 5 Serie wordt aangepakt door AC Schnitzer en dat betekent een flinke powerboost voor de reguliere Fünfer.

De huidige designtaal van BMW kunnen we het best samenvatten met de zin ‘het heeft even tijd nodig’. Wellicht dat de nieuwe 4 Serie, 7 Serie of iX een tijdloze klassieker wordt. Ondergetekende is er in ieder geval niet kapot van, dus wil je op zoek naar iets dat een beetje zoals vroegâh ontworpen is. Het aantal hoekjes waar je terecht kan voor een ‘klassiek ontworpen’ BMW in de BMW-dealer wordt steeds kleiner. Je moet ofwel naar de dure hoek der sportwagens gaan (8 Serie en Z4) ofwel naar het hoekje waar de meest klassiek ontworpen BMW van het moment staat.

5 Serie

Dat is namelijk daar waar de BMW 5 Serie staat. De huidige generatie (G30/G31) is vorig jaar gefacelift en er werd niet gekozen voor gigantische grilles en vreemde lijnen. Het is gewoon nog steeds een mooie sedan of stationwagon. Persoonlijk durf ik te beweren dat hij mooier is zónder M-pakket.

Extra sportief

Goed, dat laatste is niet iedereen het mee eens, sterker nog: er is markt voor om de auto nóg sportiever te maken. Dan kun je upgraden naar een M5, maar dat is dan weer duur. Het is makkelijker om even aan te kloppen bij een firma als AC Schnitzer. Mocht je een 5 Serie (G30 LCI) hebben of willen, dan is er goed nieuws: de catalogus van AC Schnitzer onderdelen is gedeeld.

Visueel

Om te beginnen natuurlijk de welbekende bumperset. Dat helpt met dikker ogen, maar ook met aerodynamica. Alles qua splitters aan de bumpers is ‘uiteraard’ van koolstofvezel. De auto ligt ook lager op de weg door aangepaste veren, die de auto alles van 25 tot 35 mm verlagen.

Voor de sedan komt er een kleine achterspoiler bij, bij de Touring is deze iets opvallender. Ook krijgen beide auto’s een uitgesprokener uitlaatsysteem. Deze rvs-units helpen het geluid en een klein beetje pit. Een kleine toevoeging: de schakelflippers kunnen vervangen worden door aluminium units van AC Schnitzer.

Power

We hadden het net al even over ‘M5-prestaties’. Er is een versie van de BMW 5 Serie die al relatief dicht in de buurt komt bij zijn sportieve broer. Dat is de M550i. Bij de BMW 5 Serie geeft AC Schnitzer deze 4.4 V8 met 530 pk een boost naar 620 pk. In het geval van de 540i krijgt de zes-in-lijn een upgrade van 333 pk naar 400 pk. Dat is een lekkere bak pk! Zo kun je van je ‘standaard’ 5 Serie als M550i een auto maken met bijna evenveel pk als een M5 Competition.

Velgen

Er zijn twee types velgen die AC Schnitzer laat zien. Beide vijfspaaks en beide beschikbaar in volledig zwart of half zwart half aluminium. Dat is natuurlijk vooral een smaakkwestie, kies zelf maar je favoriet. Ze zijn 20 en 21 inch groot.

Kopen

De hele zwik kopen kan op de website van AC Schnitzer, maar onderdelen los bestellen mag ook. Alles van AC Schnitzer uit dit artikel is beschikbaar voor de nieuwe 5 Serie (G30/G31 LCI) voor zowel Touring als sedan. Prijzen zullen spoedig bekend worden.