BMW belicht vier CSL modellen die er nét niet kwamen

BMW bracht kort geleden de bijzondere CSL naam terug na meer dan 15 jaar absentie. Nu toont BMW goed bewaarde prototypes die als CSL gebouwd zouden worden die er toch niet kwamen.

Afgelopen paar weken stonden veel in het teken van de BMW M4 CSL. Eigenlijk maar vrij weinig omdat men nou echt staat te springen om een ‘lichtgewicht’ versie van de BMW M4 (G82). Veel meer omdat BMW het na bijna 20 jaar weer eens durft om de afkorting van Competition Sport Leicht weer achterop een auto te plakken: CSL.

Competition Sport Leicht

CSL doet altijd denken aan het eerste model dat die naam kreeg, de 3.0 CSL (E9) in de jaren ’70. Daarna is de naam maar heel af en toe gebruikt en voordat de M4 CSL kwam was de laatste gebruiker van de naam de M3 CSL (E46). Het is wel steevast een versie geweest waar iets minder gewicht en iets meer circuitpotentieel een rol speelt. Wat dat betreft is de naam CSL met verve terug op de nieuwe M4.

BMW CSL Prototypes

Dat er overigens 19 jaar tussen de M4 en zijn CSL-voorganger zat, was bijna niet zo geweest. In een artikel van BMW M Magazine worden vier prototypes getoond die nooit echt aan de grote klok gehangen zijn. Het gaat om vier modellen van BMW met de CSL naam die nét niet op de markt kwamen. Traditiegetrouw nemen wij ze even met je door.

BMW M3 CSL V8 (E46)

De eerste CSL die BMW nét niet bouwde is de M3 CSL V8 van de E46-generatie. Goed, BMW bouwde dus wel een E46 CSL, maar wilde meer. Er was al de BMW M3 GTR, een uniek prototype met de ‘race’ V8 van de M3 GTR raceauto voorin. Daardoor kwam inspiratie om toch een iets meer gangbare straatversie van de E46 met V8 te bouwen. Dus werd er een plan gemaakt om de S62 V8 (bekend van onder meer de E39 M5) voorin de E46 te lepelen. Passen doet het wel. Maar om de M3 CSL V8 wat unieker te maken, werd de motor wel grondig herzien om een lekker hoge redline te krijgen. De motor kromp daardoor naar 4.0 liter en kreeg zo’n 430 pk. Voor de E46 bleef het bij dit prototype dat niet succesvol genoeg geacht werd, maar de motor met code S65B40 bleek een voorproefje voor wat we later in de BMW M3 E92 zouden krijgen.

BMW M5 CSL (E60)

BMW durfde het ook pas recent aan om hun ‘CS’-label uit te breiden naar de M5. Ook dat had anders kunnen zijn met de BMW M5 CSL. Op basis van de E60 M5 met de immense S85B50 V10 voorin, moest dit dé M5 voor op het circuit worden. De motor werd uitgeboord naar 5.5 liter, wat zorgde voor 630 pk(!) en een redline van 8.750 RPM. Ook werd er gewicht bespaard door Recaro-kuipstoelen, een koolstofvezel dak en het ontbreken van een achterbank. De M5 CSL was bedoeld als een automaat, maar de ietwat controversiële SMG-bak werd vervangen door de toen gloednieuwe DCT met zeven versnellingen. BMW kwam na een hoop gepriegel met de afstelling op een rondetijd van 7 minuut 50 voor de Nürburgring. Ter context: dat was des tijds ongeveer even snel als een Porsche 911 Carrera S en sneller dan een Lamborghini Gallardo LP560-4 of Mercedes SLR McLaren. Een gaaf prototype, maar ook hier bleef het bij dit exemplaar.

BMW M6 CSL (E63)

Een andere BMW CSL die bij een prototype bleef is de M6 CSL. Hier geen compleet herbouwde versie van de V10 of andere ongein: het basisrecept bleef aardig gelijkwaardig aan de reguliere M6. Wel werd het interieur gebouwd met lichtgewicht materialen, waardoor de ‘L’ in CSL toch nog ergens voor staat. Het speerpunt van de BMW M6 CSL was actieve aerodynamica. Met behulp van een elektronisch bewegende splitter onder de voorbumper en een grote actieve achterspoiler, moest de M6 groots worden in luchtgeleiding. Een ander geinig detail van de M6: de aerodynamische spiegels met extra bevestiging bovenop, heden ten dage aanwezig op zo’n beetje alle M’s. Ook de BMW M6 CSL bleef bij dit donkerrode prototype.

BMW M2 CSL (F87)

Het laatste CSL prototype van BMW is nog niet heel lang geleden gebouwd en dus ook pas recent afgeschoten voor productie. Het gaat dan om een CSL versie van de BMW M2. Ook al noemde BMW hem M2 CSL, het doet een beetje denken aan een junior-versie van de BMW M4 GTS (F82). De S55-motor werd voor de CSL opgevoerd naar 450 pk en 550 Nm. De achterbank werd vervangen door een rolkooi, er kwamen bloedserieuze kuipen in en optisch werden een splitter voorop en een vrij grote achterspoiler achterop gemonteerd. De CSL was een probeerseltje in de tijd dat BMW de M2 CS nog op de tekentafel had liggen. De kansen voor die laatste leken iets groter voor serieproductie en dus werd er voor de CS gekozen, die we uiteraard te zien kregen. De M2 CSL was té heftig.

Tot zover ons verslag, mocht je alles over de BMW CSL modellen die er niet kwamen nog terug willen zien op video: dat kan ook!