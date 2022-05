BMW bevestigt sappige M4 CSL details

In een nieuwe video deelt BMW informatie over de aanstaande M4 CSL. Dit gaat een feest worden.

Dit jaar staat in het teken van 50 jaar BMW M. Dit jubileum laten ze bij BMW M niet onopgemerkt voorbij gaan. Er komt onder meer een hardcore BMW M4 in vorm van de CSL. Zeer bijzonder, want die drie letters hebben toch een speciale betekenis bij iedere BMW M-liefhebber.

20 mei is de onthulling van de CSL. Dat heeft BMW al eerder bekendgemaakt. In een nieuwe video blikt het Duitse automerk nog een keer vooruit op het hardcore model. Het filmpje laat eerdere bevestigingen nogmaals zien. Ook is er daadwerkelijk een nieuwtje te bespeuren in de video. BMW levert de M4 CSL namelijk op Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Banden die met de juiste temperatuur ontzettend veel grip leveren op het circuit.

Hou er rekening mee dat BMW met een Ringtijd komt voor de CSL. Het is nog even geheim hoe snel de auto echt is, maar de Duitsers hebben er alles aan gedaan om er een kanon van te maken. Er is geen achterbank, de CSL heeft altijd een automaat die bij de les is en de hardcore 4 Serie krijgt ook meer vermogen. Tel daarbij op dat er gewichtsbesparing is toegepast en je hebt een racer voor de straat.

De nieuwe BMW M4 CSL herken je straks onder meer aan zijn eigen velgdesign, heel veel carbon, alcantara en een ducktail achterop. Nog een paar dagen en dan is de onthulling van de meest hardcore 4 Serie ooit.