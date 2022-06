Autoblog Foto van de Maand – Mei 2022

Een nieuwe ronde van de Autoblog Foto van de Maand, met een aantal spectaculaire locaties.

Deze Foto van de Maand is iets later dan gebruikelijk, maar we zijn ‘m zeker niet vergeten. We kregen afgelopen maand weer een aantal hele mooie uploads te zien op Autoblog Spots. Het is bijna zonde om er maar drie uit te lichten, maar we moeten selectief zijn.

Zoals gewoonlijk hebben we weer een gastjurylid, namelijk de winnaar van vorige maand. Dat is deze keer @mitchellbekker. Hij won met een foto van een sneeuwlandschap, die toch echt in april was gemaakt. Hij doet deze maand een duit in het zakje, naast ons vaste jurylid Eric van Vuuren. Samen bepalen wie er deze maand een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100 verdient.

We beginnen met een spectaculaire shoot van een Porsche Taycan Cross Turismo en een Macan. @autofotografie had de kans om deze twee auto’s te shooten op een hele bijzondere locatie: voormalig vliegveld Soesterberg.

Machiel: “Een prachtige setting zo met de straaljagers. De belichting is ook heel fraai met de lange slagschaduwen. De kleuren zijn iets te flets naar mijn smaak, maar het past wel bij de locatie. Al met al een hele strakke plaat. We zouden de fotograaf er bijna van verdenken dat hij deze foto van de Porsche-website heeft geplukt.”

Mitchell: “3, 2, 1, go. Wat een unieke kans om op deze locatie foto’s te maken. De foto ziet er lekker clean uit en zou zomaar een reclame kunnen zijn van Porsche zelf.”

Eric: “Deze maand staat blijkbaar in het teken van bijzondere locaties, want ook deze is geweldig! Dat gezegd hebbende vind ik deze foto niet perse de sterkste uit de serie. Ja, het gebruik van een polarisatiefilter in combinatie met de nabewerking trekt het geheel mooi naar elkaar toe. Maar het standpunt, de uitsnede en de positionering van de Porsches had wat mij betreft spannender gemogen.”

@Row1 is inmiddels een bekende naam voor lezers van deze rubriek. Ook de afgelopen maand heeft hij weer een serie geüpload waar we niet omheen kunnen. In de hoofdrol een knaloranje M4, uitgerust met de complete catalogus aan M Performance-onderdelen.

Mitchell: “Zoals we van Rowan gewend zijn is dit ook weer een heerlijke foto. Lekker duister sfeertje en de kleur springt er hierdoor nog beter uit. Ben zelf groot fan van industriële foto’s dus deze mocht niet ontbreken in mijn top 3. Enig puntje van kritiek is de licht vlek op de grond van het kenteken maar voor de rest een topfoto.”

Eric: “Ook hier weer een krankzinnig vette locatie en gebruik van kleur. Oranje en blauw staan recht tegenover elkaar in het kleurenspectrum en daardoor werkt het vaak zo goed samen. Heerlijk standpunt en gebruik van licht… Dit soort foto’s zouden niet misstaan tijdens de lancering van zo’n model.”

Machiel: “De hele serie is bijzonder goed gelukt, maar deze foto springt er toch wel uit. Met een duistere locatie en een goed uitgedachte belichting heeft Rowan een spookachtige sfeer weten te creëren. De oranje kleur van de auto knalt er ook heel lekker uit in de koele omgeving. Klasse!”

Of het nu een oude of een nieuwe is, de Defender blijft een fotogenieke auto, die regelmatig voorbij komt in deze rubriek. Deze keer zelfs op de eerste plaats, want @jarnobreur schoot de winnende foto van een Defender. Die is trouwens niet helemaal standaard, want Absolute Motors heeft deze voorzien van een Urban Automotive-bodykit.

Eric: “Wat een onwijs gave locatie, helemaal in combinatie met zo’n dik uitgeruste Defender! Je krijgt het gevoel alsof je naar een fragment van I Am Legend ofzo zit te kijken… Ook de nabewerking verdiend een compliment, heerlijk contrast en gebruik van kleur. De originaliteit is de doorslaggevende factor om het nipt te winnen van nummer 2.”

Machiel: “Dit is eens wat anders dan een Defender in een bos. Deze unieke locatie zorgt voor een bijna surrealistisch sfeertje. De setting en de auto zijn perfect op elkaar afgestemd. De compositie is simpel, maar krachtig en het licht van de schijnwerpers op de muren maakt het plaatje af.”

Mitchell: “Wauw, wat een foto. Alles klopt aan dit plaatje, locatie, belichting en de positie van de auto. De hele reeks mag er zijn, maar met name van deze foto krijg ik het gevoel om op avontuur te gaan. Hier is duidelijk veel tijd in gestoken en dat resulteert in mijn nummer 1.”

De jury is het erover eens: dit is de nieuwe Foto van de Maand. Gefeliciteerd Jarno! Je krijgt een Kamera Express-bon ter waarde van €100 thuisgestuurd.

