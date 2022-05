Nu helemaal officieel: de BMW M4 CSL

Verrassing: de BMW M4 CSL is hier!

BMW heeft al het een en ander gedaan ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van BMW M, maar nu is het echt feest. Ze lanceren namelijk de M4 CSL. We kunnen niet doen alsof we verrast zijn, want we hebben stiekem gisteren al gelekte foto’s gezien. Maar nu is ‘ie dan echt officieel: de M4 ‘Competition Sport Lightweight’. We kunnen dus alles vertellen over de extra ruige versie van de M4.

Powerupgrade

Aangezien we het uiterlijk al kenden beginnen we met het echte nieuws: de specificaties. Die wisten we namelijk nog niet. De BMW M4 CSL heeft een redelijk bescheiden powerupgrade gekregen ten opzichte van de M4 Competition. Die heeft 510 pk, de CSL doet daar nog 40 pk bovenop. Daarmee zit je dus op 550 pk. Het koppel vond BMW blijkbaar voldoende, want dat blijft 650 Nm.

Lightweight?

Bij een auto met ‘Lightweight’ in de naam is natuurlijk de grote vraag: hoeveel weegt ‘ie? We zullen je meteen uit de droom helpen: met 1.625 kg kunnen we niet echt spreken van een lichtgewicht auto. Maar dat hadden we ook niet verwacht. Wél is de M4 CSL 100 kg lichter dan een M4 Competition. Dat is niet niks.

Topsnelheid

Met de verloren kilo’s en de extra’s pk’s is de BMW M4 CSL twee tienden sneller op de sprint naar de 100 km/u. Daar doet de hardcore M4 (die alleen met een 8-traps automaat te krijgen is) 3,7 seconden over. Verrassing: de topsnelheid is niet 250 km/u. BMW geeft je de vrije teugel. Op de Autobahn kun je doorknallen tot 307 km/u.

Nürburgring

De BMW M4 CSL kan meer dan alleen snel optrekken en hard rijden op de Autobahn. Zoals het een hardcore BMW betaamt staat de auto ook zijn mannetje op het circuit. Dat heeft BMW bewezen door een Nürburgring-tijd van 7 minuten en 20,8 seconden neer te zetten. Daarmee is het de snelste productie-BMW ooit op de ‘Ring.

Dieet

BMW heeft de M4 op dieet gezet door onder andere de achterbank te verwijderen. Voorstoelen zijn er gelukkig nog wel, maar dit zijn nu ‘M Carbon full buckets seats’. Uiteraard is dit niet het enige carbon op de auto. De motorkap en kofferklep zijn ook van CFRP, oftewel carbon fiber reinforced plastic. Verder zijn er speciale lichtgewicht velgen (19 en 20 inch) en BMW heeft extra lichte geluidisolatie gebruikt.

Uitlaat

Misschien dat je door dat laatste de motor wat beter hoort in het interieur, maar dat is helemaal niet erg. De M4 CSL produceert sowieso meer geluid, met dank aan de aangepaste uitlaat met titanium einddemper. Uiteraard met kleppen, zodat je ook de buren nog te vriend kunt houden.

Onderstel

De BMW M4 CSL is standaard voorzien van het adaptieve M-onderstel en staat 8 mm lager dan de M4 Competition. Carbon-keramische remmen zijn eveneens standaard. Verder zijn er nog tal van upgrades ten opzichte van een normale M4, zoals een nieuwe aluminium veerpootbrug en verstevigde motor- en versnellingsbaksteunen.

Uiterlijk

Het uiterlijk hadden we al besproken aan de hand van de gelekte foto’s, maar voor de volledigheid pakken we dit nog even mee. Aan de voorkant kun je de M4 CSL herkennen aan de splitter, de grille die eenvoudiger ingedeeld is en de gele dagrijverlichting. Voor dat laatste moet je trouwens de optionele Laserlight-koplampen aanvinken. Aan de achterkant onderscheidt de CSL zich met een fraaie ducktail.

Kleuren

De M4 CSL is maar in drie kleuren te bestellen, of eigenlijk in geen één kleur. Standaard komt de CSL in ‘Frozen Brooklyn Grey’, oftewel matgrijs. Als dat niet je ding is kun je ook kiezen voor Alpine White of Sapphire Black.

Oplage

Voor de BMW M4 CSL geldt ‘op is op’. De auto wordt namelijk in gelimiteerde oplage gebouwd. Na 1.000 stuks houdt BMW het voor gezien. Daarmee is de nieuwe CSL trouwens minder zeldzaam dan de M4 GTS, want daar zijn er 803 van gebouwd. De M4 CSL is wél zeldzamer dan de E46 M3 CSL, want daar zijn er destijds 1.383 van gebouwd. Één ding is in ieder geval zeker: je gaat de M4 CSL niet vaak tegenkomen.