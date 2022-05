Hertz laat je een Mustang met 900 pk huren

Altijd al eens een achterlijk snelle auto willen ervaren? Hertz geeft je die kans met een dik 900 pk sterke Shelby Mustang.

Of het nu echt een goed idee is om zo’n listige auto uit te lenen aan verhuurders? Ach, daar zijn verzekeringen voor uitgevonden zullen we maar zeggen. In samenwerking met Shelby heeft Hertz een bijzondere Mustang GT500-H in het gamma opgenomen.

De musclecar is uitgerust met een ietwat gekietelde 5.2-liter grote Predator V8 met supercharger. De komende drie jaar is deze Ford Shelby beschikbaar in de vloot van het autoverhuurbedrijf. Niet eerder had Hertz zo’n krachtige auto in het gamma. En niet eerder zullen vele huurders zo’n snelle auto ervaren hebben. Hertz spreekt over meer dan 900 pk en dat gaat allemaal naar de achterste twee wielen. Prijzen zijn nog niet bekend.

Het uiterlijk is een typische Shelby Mustang Hertz combinatie van zwart met gouden strepen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd van deze bizarre GT500-H. Mocht je interesse hebben om er eentje te huren dan zul je naar de Verenigde Staten moeten afreizen. 19 stuks worden uitgevoerd in de kleur Shadow Black, 6 in de kleur Oxford White.

Diverse Hertz-locaties over het hele land krijgen een exemplaar om te verhuren. Hieronder een lijstje met locaties waar je de Mustang kunt ophalen. De grootste kans heb je in de Amerikaanse staat Florida.