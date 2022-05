Dit is de nieuwe Range Rover Sport 2023

Na de nieuwe Range Rover is het geen grote verrassing dat de Sport ook een makeover krijgt en medio 2023 op de markt komt.

Het recept is ook niet heel verrassend: de gewone Range Rover is een tuinhuis, de Sport heeft een, hoe zullen we het noemen, wat sportievere lijn.

Breder, langer, hoger

Zoals het zo vaak gaat groeit de Range Rover Sport ten opzichte van de vorige generatie. In de lengte plust hij zeven centimeters, totaal nu 4,95m. In de breedte dijt de Sport amper uit en is nu 2,21m. De hoogte nam toe met 1,8 cm en is nu een mannequin waardige 182 cm.

Binnenin is ruimte voor veel bagage en exact vijf passagiers. Voor een vierzitter met weldadige fauteuils mag je uitwijken naar de echte Range Rover. Een zevenzitter is eveneens niet gepland.

Range Rover Sport interieur

Waar de vorige Sport in excelleerde was het comfort. En zoals Land Rover dat stelt, begint dat bij goed zitten, wat mogelijk is met de 22-voudig elektrisch verstelbare en koel-/verwarmbare voorstoelen met geheugenfunctie, massagefunctie en hoofdsteunen die ook zijdelingse steun bieden. Mocht je in slaap vallen, dan kwijl je in ieder geval lekker symmetrisch uit beide mondhoeken. Sta je wat minder voor lul als de brandweer je uit je wrak knipt.

Achterin is er meer comfort en dankzij ergonomisch geoptimaliseerde zitplaatsen met 31 mm extra beenruimte en 20 mm extra knieruimte ten opzichte van de vorige generatie Range Rover Sport.

Om optimaal te genieten van je bubble beschikt de 2023 Range Rover Sport over een Cabin Air Purification Pro. Een PM2.5-filter en nanoeTM X-technologie nemen geuren, bacteriën en allergenen weg, waaronder ook het SARS-CoV-2-virus. Voor de achterpassagiers is een tweede nanoeTM X-filter aanwezig, zodat je achterin niet de oude lucht van de mensen voor je hoeft in te ademen. Hoe goed dit werkt na een copieuze lunch met uiensoep, zullen we over berichten tijdens een eventuele rijtest.

29 speakers en noise cancellation

Hoeveel is genoeg vroeg je je af, maar we hebben de piek aan speaker nog niet bereikt. In de Range Rover Sport zitten er maximaal 29 (!) inclusief, een nieuwe subwoofer en aangestuurd door een versterker van 1.430 W. Ook zijn er vier speakers in de hoofdsteunen van de voorstoelen en in die van de buitenste zitplaatsen achterin geïntegreerd, die persoonlijke geluidszones creëren.

Omdat niet alle geluid goed is, is er ook Active Noise Cancellation aan boord die rijgeluiden in het interieur tegen gaat. Onder normale rijomstandigheden registreren microfoons en versnellingsmeters bij ieder wiel continu de geluiden die kunnen doordringen tot in het interieur. Digitale processors berekenen de benodigde hoeveelheid tegengeluid – net als bij ‘noise-cancelling’ hoofdtelefoons.

Geen EV, wel een diesel

Voor een concern wat er (redelijk) vroeg bij was met de Jaguar I-Pace blijft het op EV gebied elke keer weer oorverdovend stil. Pas in 2024 komt een volledig elektrische variant van de Range Rover Sport, nog even geduld dus.

De verbrandingsmotoren zijn overigens allemaal wel geëlektrificeerd, waarbij de zescilinder Ingenium dieselmotor alleen maar een mild hybrid is. De D250 en D350 komen niet naar Nederland, wij krijgen alleen de D300. En ja die heeft 300 diesel pk’s, 650 Nm aan koppel. Het geeft de Range Rover Sport D300 een top van 218 km/u en hij sprint er in 6,6s mee naar de 100.

De twee benzine varianten noemt Land Rover Electric Hybrids en deze hebben een grote elektrische actieradius. De P510e Electric Hybrid (PHEV) combineert de 3.0-liter zescilinder Ingenium-benzinemotor met een 105 kW (143 pk) sterke elektromotor en een 38,2 kWh-accu. Het systeemvermogen bedraagt 375 kW (510 pk).

De acceleratie van 0 naar 100 km/h duurt slechts 5,3 seconden, de elektrische actieradius bedraagt maximaal 113 km (WLTP). Dat zet tenminste zoden aan de dijk, want ook in de praktijk haal je dan zo’n 80 km. Voor de meeste eigenaren zou dat volgens Land Rover genoeg zijn om tot 75 procent van alle ritten volledig elektrisch af te leggen6. De gemiddelde CO 2 -emissie bedraagt slechts 18 g/km1. Dat is in Nederland goed nieuws, want daarmee is de CO2 gebaseerde belasting (BPM) prettig laag. De topsnelheid bedraagt 242 km/u.

Er is ook een P440e Electric Hybrid (PHEV), met een totaal vermogen van 324 kW (440 pk) en dezelfde waarden voor actieradius en CO 2 -emissie. Met 70 pk minder levert de Range Rover Sport iets in op de sprint naar de 100, die duurt dan 5,8 seconden, de top is 225 km/u.

Het topmodel met V8 Twin Turbo benzinemotor en een vermogen van 390 kW (530 pk) biedt het optimale Range Rover Sport-karakter. De acceleratie van 0-100 km/h kost slechts 4,5 seconden en de topsnelheid een mooie afgeronde 250 km/u.

Adaptive Offroad Cruise Control

Straks hoef je he-le-maal niets meer zelf te doen. Zelfs buiten de gebaande paden gaat de Range Rover Sport je helpen met Adaptive Offroad Cruise Control. Het is een evolutie van All-Terrain Progress Control en zorgt ervoor dat de bestuurder de gewenste snelheid en het gewenste comfort ook op ruwe ondergrond kan aanhouden. De bestuurder hoeft zich bijna alleen nog te concentreren op het sturen over het uitdagende terrein of wellicht ook tijdens het offroaden lekker appen met de hele vriendengroep. Daar wordt het op de A2 tenslotte ook voro gebruikt.

Terrain Response 2® evalueert automatisch het oppervlak van het terrein en past het onderstel hierop aan. Via het Pivi Pro-touchscreen wordt de bestuurder op de hoogte gehouden en voorzien van tips. Het systeem werkt in harmonie met de vele onderstelsystemen voor de meest effectieve voortgang; niet alleen offroad, maar ook op de weg.