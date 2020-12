BMW billboard weet wanneer jij geen garantie meer hebt - Autoblog.nl

Bij een rood verkeerslicht ineens een advertentie zien die jou persoonlijk aanspreekt op een verlopen garantie? BMW wil met slimme billboards precies dat bereiken.

Recent had een gerenommeerd tv-programma met Arjen Lubach het nog over de ‘fabeltjesfuik’. Het feit dat iedereens favoriete social media-platforms tegenwoordig algoritmes hebben om precies te weten wat jij graag wil lezen. Dit creëert bubbelvorming. Je hebt niet meer overzicht op alles op een objectieve manier, maar denkt wel enorm #woke te zijn.

Gerichte advertenties

Gelijke algoritmes regelen ook je reclames. Hoe vaak heb jij wel niet gezocht naar ‘Audi R8 4.2 FSI handbak’ op Marktplaats om vervolgens advertenties daarover op andere websites te zien? Deze strategie heeft voor- en nadelen, maar het is in elk geval een stuk geavanceerder dan de klassieke billboards.

Slimme billboards

Ook bij die billboards moet slimmere technologie toegevoegd worden, zo denkt BMW. Het initiële idee, samen met Allianz, was om billboards bij verkeerslichten af te stemmen op jouw auto. Een nummerbordlezer zou kijken naar de status van je garantie en indien die verlopen is, zal het billboard zeggen ‘dat het wellicht tijd is om eens te kijken naar verlenging van je BMW-garantie”. Zo zonder je de reclame af naar specifieke BMW-bestuurders. Geinig idee.

Omstreden

Toch is er nu al verdeeldheid over de BMW billboards. Deels vanwege het schandpaal-idee: iedereen op jouw ooghoogte kan zien dat jij rondrijdt zonder garantie. Dat zal de meeste mensen worst wezen, maar de data is wél een probleempje. Zo zou Vehicle Detection Technology worden gebruikt om in persoonlijke gegevens te duiken en te kunnen achterhalen of jij nog garantie hebt of niet.

BMW nuanceert dit echter. Er wordt alleen gekeken naar het bouwjaar van de auto en hoe waarschijnlijk het is dat een auto met dit bouwjaar (ouder dan 35 maanden) nog in het garantietermijn van BMW past. Ook wordt niemand bij naam, automodel of nummerbord genoemd.

Het moet meer aanvoelen alsof jij je aangesproken voelt door iets wat toevallig in je situatie past. Dat de billboards wél je auto lezen en op die manier de reclame over garantie laten zien, mocht jouw auto onder de voorwaarden vallen. Op die manier wil BMW zelfs billboards personaliseren. Of je dan elke keer dat je achter het stuur kruipt ook cookies moet accepteren, is niet bekend. (via MotoringResearch)