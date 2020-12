Een jaar lang goedkoop BMW rijden (318ci afscheid) - Autoblog.nl

In deze Autoblog Garage nemen we afscheid van de BMW E46 318ci. Het was een betrouwbaar én voordelig jaar!

In november vorig jaar kocht ik een BMW E46 318ci uit 2003. Aan zo’n E46 wilde ik ook wel even proeven, na het hebben van een E90 en E92 in het verleden. Net als studenten soms een tussenjaar nemen met school, nam ik een tussenjaar met auto’s. Ik wilde lekker de tijd nemen om eens rustig na te denken over een goede auto die bij mij en de thuissituatie past.

Van een representatieve thuissituatie schetsen is weinig terechtgekomen in 2020. Dat was en is voornamelijk thuiswerken, waardoor ik de helft minder kilometers maakte dan normaal. De E46 heeft dan ook niet echt kilometers gemaakt. En daarom het besluit genomen om na ruim een jaar afscheid te nemen van de E46 318ci. In deze Autoblog Garage neem ik je mee. De opvolger staat al voor de deur!

Waarom een E46 318ci en geen lekkere zespitter? Ik kreeg nog net geen schoen naar m’n hoofd gegooid van @wouter en @jaapiyo, want dat waren de eerste vragen die ik kreeg. Zoals jullie van @willeme gewend zijn we er op de redactie niet vies van om zo nu en dan een financieel gokje te nemen. Het kan goedkoop of juist heel duur uitpakken. Ik las met name horrorverhalen over de N42 viercilinder motor die in deze 318ci ligt. Natuurlijk kopen we dan een auto met dit beruchte blok.

Het kostenplaatje

Ruim een maand na aanschaf en de feestdagen achter de rug bracht ik de 318ci weg voor een grote beurt. Ik kocht de auto voor 3.000 euro en had een potje apart gehouden voor de draken die monteurs mogelijk gingen vinden. Dat bleek wel mee te vallen. Ik wist dat de klepdekselpakking vervangen moest worden. Daarnaast werden de bobine en bougies vervangen. De rekening kwam uit op zo’n 1.000 eurie. Zo, ik had voor 4.000 euro een E46 die er weer even tegenaan kon. Althans, dat was de theorie.

Deze 318ci is 17 jaar oud, ik hield er rekening mee dat gedurende de maanden vast nog wel wat zou gebeuren. Uiteindelijk scheelde de theorie niets van de praktijk. De BMW zweette niet langer olie rondom het blok en ik hoefde de olie zelfs niet bij te vullen. Uiteindelijk heb ik er zo’n 11.000 mee gereden.

Voor de gein grapten Michael en ik over zijn MINI Cooper private lease. Vooral omdat er nogal vaak geluiden klinken dat private lease zo duur is. Die nieuwe auto vergelijken met mijn kroket van een E46 is natuurlijk onzin, maar de financiële verschillen zijn wel grappig om naast elkaar te leggen. Inclusief het onderhoud, de verzekering, MRB en weer het verkopen van de auto kom je uit op op ongeveer 3.300 euro. Dat is zo’n 250 euro per maand exclusief brandstof als je het door 13 maanden bezit deelt.

In mijn geval heeft het gokje prima uitgepakt. Had er nog een grote reparatie of reparaties moeten plaatsvinden, dan was het Michael die in deze vergelijking het hardste zou lachen.

Afscheid & opvolger E46 318ci

Na een jaar en twee maanden in de mooi gelijnde coupé heb ik lang kunnen nadenken over een leuke opvolger. Die opvolger is er inmiddels gekomen. Ik heb besloten om youngtimers te laten voor wat het is en me te focussen op wat moderners. Adaptive cruise control is toch wel erg lekker hè? Het moest daarnaast een vlotte auto worden die ook gewoon lekker praktisch is. Wat het is geworden? Je leest het binnenkort op Autoblog. Spoiler: maak je geen zorgen, het is niet wéér een BMW in de Autoblog Garage ;-).