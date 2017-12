BMW bouwde ooit deze E24 6-serie muilezel met V12

Uit de oude doos: een haaienneus met V12 in de nose.

Er was een periode dat niemand de BMW E24 6-serie meer wilde hebben, maar vandaag de dag is het uiteraard een gewaardeerde klassieker geworden. Dat geldt voor alle modellen, maar met name natuurlijk voor de dikste van het stel, de M635 CSi. In het verleden brachten we al eens een ode aan deze auto.

Maar, was de M635 CSi eigenlijk wel de dikste E24 die BMW ooit bouwde? Ja en nee. Als het gaat om de normale productiemodellen wel, maar wat de meesten niet zullen weten is dat BMW ook ooit een E24 bouwde met een V12 in het vooronder. Niet alleen was deze Sechser qua motor moddervet, hij was ook letterlijk moddervet. Zoals je kan zien op de plaatjes waren de wielkasten namelijk uitgeklopt tot epische proporties.

Daar is een logische verklaring voor. Stiekem was deze 6-serie helemaal geen 6-serie. In 1984 besloot men bij BMW de 8-serie te gaan bouwen. Die auto kwam uiteindelijk pas in 1989 op de markt na een ontwikkelingsproces dat een miljard Duitse Mark kostte. Deze op de aloude 6-serie lijkende mule uit 1984 was het eerste opzetje voor BMW’s nieuwe topmodel. Let wel, BMW leverde destijds nog geen V12 in haar auto’s. De E32 750i kwam pas in 1987 op de markt, wat volgens de overlevering Mercedes ertoe noopte ook halsoverkop een V12 te ontwikkelen voor de nieuwe S-Klasse.

BMW is er destijds dus kennelijk in geslaagd de E24 met zijn speciale motor goed geheim te houden. En ook nu is er, in tegenstelling tot de bij de ‘Goldfish’ E32 met V16, maar weinig over bekend over het ding. Slechts een paar granige foto’s van de brute rode haaienneus met de ‘M’ van Landkreis München op het kenteken bewijzen dat het machtige monster echt bestaat/bestond.