Koop deze hoge turquoise Volkswagen Golf in Nederland

Nee, geen Golf Plus.

Hmm, dubbele gevoelens bij deze Golf Syncro Country. Aan de ene kant heb ik ‘m altijd best tof gevonden. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat de auto een voorbode was van de vermaledijde CUV-hype die komen ging. Niet dat we deze Golf II af kunnen doen als een CUV, daar is ‘ie technisch te capabel voor. Tevens was Volkswagen niet de eerste die op het idee kwam een normale auto hoger op de poten te zetten en vierwielaandrijving te geven. Maar toch, dé huis-tuin-en-keuken auto voor Jan Modaal ombouwen tot een soort offroader…Je weet waar het begon.

Toch was de Golf II Syncro Country niet direct een doorslaand succes qua afzetcijfers. De auto werd in Graz (af)gebouwd bij Magna Steyr. In 1990 en 1991 liepen er in totaal 7.735 van de band. Met zijn stoere bouwsteigers op de carrosserie en het 15″ porno-reservewiel achterop was de Country meer een imagebuilder voor de Golf, waarvan de tweede generatie destijds op zijn eind liep.

Deze turquoise, of beter gezegd Montana-Green Metallic Country werd gebouwd in 1990 en heeft 111.464 kilometer gereden. Op de voorstoel zien we wat lichte instapschade, maar verder ziet de Golf er puik uit. De flank wordt getooid door een toffe sticker die wat bergen afbeelden. De auto staat te koop in Uden voor 18.500 Euro.