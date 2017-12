De Tesla Model S station is af

Speciaal voor milieuvriendelijke Labradoodles.

Al jaren dromen sommigen van een Tesla Model S station. De eerste keer dat we erover schreven was de Hot Car Wash Kalender van 2013 nog courant. Ook daarna passeerde het idee van de Model S in pakezel-uitvoering nog enkele keren de revue. Doch in de meeste markten, waaronder Amerika, zitten ze helemaal niet te wachten op stations. Verder dan wat lijntjes op een digitaal canvas kwam het dan ook nooit.

Tot nu dan, want het Britse Qwest uit Norfolk heeft haar Tesla Model S station af. Je kan Qwest omschrijven als een typisch Engelse auto-toko die ergens in een schuur is ontstaan. Maar in dit geval heeft het bedrijf een paar serieuze techneuten en designers in de gelederen met de nodige ervaring in de autobranche.

Bij het creëren van de Tesla Model S station, of Shooting Brake zoals Qwest ‘m liever noemt, gingen ze dan ook niet over een nacht ijs. Het is bekend dat Elon Musk er niet zo van houdt als mensen het heft in eigen hand nemen en zijn producten modificeren. In dergelijke gevallen worden auto’s vaak afgesneden van de nieuwste updates. Om de Model S Shooting Brake dat lot te besparen, heeft Qwest continu contact gehouden met Tesla over het project. Het bedrijf claimt dat het de goedkeuring heeft van Elon en de zijnen voor de station.

De opbouw aan de achterkant is opgetrokken uit carbon om de extra ballast die de auto moet meetorsen laag te houden. Alle sensoren en dergelijke werken volgens de Britten nog naar behoren. Qwest kan naar eigen zeggen zo’n 25 Model S-en ombouwen per jaar. De conversie duurt tien weken. Vinden we dit wat, of hebben we liever een Lynx Eventer met een verkwistende V12 onder de kap?

Image-Credit: Qwest Norfolk via Twitter