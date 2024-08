BMW deelt schokkend feitje over M5-eigenaren

Wow, dit feitje zag echt niemand aankomen als het ging om BMW M5-eigenaren!

Het kopen van een performance auto kan een droom zijn die uitkomt. Of het nu een BMW M, Mercedes-AMG of een Audi RS is. Nu noem ik het bekende Duitse performance trio, maar je kunt natuurlijk bij tal van merken terecht voor sneller spul. Van Corvette tot Porsche.

Daarna komt de vraag: waarom die snellere auto? Vaak is het voor de heb, het comfort van veel aanspreekbaar vermogen hebben en omdat het er lekker dik uitziet. Op het circuit rijden is bij veel mensen niet eens aan de orde, tenzij ze shoppen voor een 911 GT3 RS bijvoorbeeld.

Circuit

Dat brengt ons bij dit waanzinnige interview van M5 product manager Dienla Schmid met het Roemeense automagazine Autocritica. In het gesprek heeft ze het over de nieuwe M5 en BMW M5-eigenaren in het algemeen. Ze zegt dat M5-eigenaren eigenlijk nauwelijks op het circuit komen. Schmid benadrukt wel dat élk BMW M5-product zijn mannetje staat op een circuit, mocht de behoefte er zijn.

Pardon de cynische kapitein in mij, maar is dat niet compleet logisch? De BMW M5 is een wapen voor de openbare weg. Ja, je kunt er ook in de bergen mee spelen. Het is echter al gauw lomp en zwaar en zeker niet zo dynamisch als een M3 of een M2. Wat heb je dan ook in vredesnaam op het circuit te zoeken met een M5. De krachtigste 5 Serie komt het beste tot zijn recht op een lege autobahn.

Ja, de titel is dan ook volledig sarcastisch als het gaat om dit schokkende feitje over M5-eigenaren. Er zullen vast mensen zijn die hun M5 één of twee keer op het circuit uitproberen. Vergeet ook zeker niet de M5 taxi’s van vroegâh op de Nurburgring, met destijds Sabine Schmitz achter het stuur.

Toch mag het geen schok zijn dat de meeste M5-eigenaren het circuit laten voor wat het is. Wil je de nieuwe BMW M5 spotten? Ga dan niet naar het circuit. Pak een zak chips en een grote cola, een klapstoel en ga op een viaduct boven de autobahn chillen. Wedden dat je ergens gedurende dag een M5 ziet voorbij vlammen!

M5-koper

Wel geinig in dit interview is dat ze in gaat op de gemiddelde koper van een BMW M5. Het profiel is een man van middelbare leeftijd. Vaak hebben ze ervaring met eerdere M-modellen zoals een M3 of M4, maar kiezen ze voor een M5 als ze wat ouder worden. Er zijn ook vrouwelijke kopers, benadrukt Schmid. Geloven we zeker. Door de jaren heen zijn er voornamelijk kopers bijgekomen in Aziatische markten, traditioneel kwam de M5-koper uit Europa en de Verenigde Staten. Tijden veranderen mensen.