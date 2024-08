Eindelijk, zevenzits Tesla Model Y dichterbij dan je denkt

Aan al het wachten komt een einde, de zevenzits Tesla Model Y is nabij.

De Tesla Model Y is al jaren op de markt, er zou ook een zevenzits configuratie komen. Net als dat we bij voorgaande modellen van het Amerikaanse automerk hebben gezien. Toch is het al jaren stil. Terwijl de Model Y in veel landen nog altijd een zeer populaire elektrische auto is, blijft het stil rondom de variant met zeven zitplaatsen.

Van uitstel komt soms afstel, gelukkig is dat niet het geval voor wie hoopt op de Tesla met nog meer stoelen. Zo weet CarNewsChina te berichten dat de productie van de zevenzits Tesla Model Y eindelijk gaat beginnen. En wel in oktober in de Gigafactory in Shanghai.

zevenzits Tesla Model Y

De in China geproduceerde zevenzitter komt in het Aziatische land en bij ons in Europa op de markt. De zevenzitter beschikt over een derde rij met stoelen. Je levert er bagageruimte op in, maar zo kunnen ruime gezinnen ook voor een Model Y shoppen in plaats van een segment hoger te kijken. Als het echt een elektrische auto moet zijn is het aanbod zevenzitters sowieso niet mega, ze zijn op één hand te tellen.

De goedkeuring voor de Europese markt zou al zijn gegeven. De Model Y met zeven stoelen is 45 kg zwaarder in vergelijking met de vijfzitter. De vijzitter blijft gewoon verkrijgbaar, de zevenzits Tesla Model Y zal als optie worden aangeboden.

Met een productiestart in oktober lijkt het een kwestie van tijd voordat de Model Y met zeven zitplaatsen opduikt in de configurator. Het is voor het eerst dat de fabriek in Shanghai een zevenzitter gaat bouwen. Deze Gigafactory heeft tot op heden enkel ervaring met de Model 3 en de Model Y, beiden vijfzitters.

Al jaren zijn er geluiden over een Tesla Model Y met zeven zitplaatsen. De gezinnen die er toen eentje nodig hadden zullen nu hun schouders ophalen. De oudste kinderen zijn inmiddels al uit huis.

Volgend jaar krijgt de Model Y een facelift, of deze update ook van toepassing gaat zijn op de zevenzitter is niet bekend.