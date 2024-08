BMW M5 Touring (G91) gelekt

Dit is de gloednieuwe BMW M5 Touring.

Al een lange tijd in de pijplijn en nu hier op je beeldscherm. BMW wil nog niet dat jij de nieuwe M5 Touring ziet, maar door middel van een foutje van BMW Belux kun je de dikste nieuwe gezinswagen van het merk nu al zien.

Het uiterlijk is niet helemaal een verrassing. De BMW 5 Serie Touring kenden we al. De M5 kenden we al. Voeg die zaken samen en je krijgt dit. Het felle kleurtje maakt meteen duidelijk dat je hier met de daddy te maken hebt. De dikste!

Na enkele generaties afwezigheid keert de M5 Touring terug van weggeweest. De voorgaande generaties waren niet bepaald succesnummers. BMW neemt dus een gokje door op basis van de nieuwe generatie een M5 uit te brengen.

Het is voor het eerst dat BMW de M5 Touring in de Verenigde Staten van Amerika gaat verkopen. Deze unieke troef gaat mogelijk voor de benodigde verkopen zorgen. Audi verkoopt er ook al de RS6 Avant en Mercedes verkoopt er de AMG E63S Estate. BMW was de lange afwezige, daar is met de komst van de nieuwe M5 Touring straks een einde aan gekomen.

De aandrijflijn is natuurlijk al bekend. Een PHEV, bestaande uit een 4.4 liter turbo V8 en een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 727 pk en het koppel is een tamelijk bizarre 1.000 Nm. De sedan gaat in 3,5 tel naar de honderd en de top ligt op 305 km/u. De Touring zal iets inleveren, maar dan heb je het over tienden.

De onthulling is later deze week. Dus hou de site goed in de gaten. Alle details van de nieuwe BMW M5 Touring komen spoedig jouw kant op. Spannond!