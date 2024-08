Waar zijn de sleutels van deze Ferrari 296?

De auto is present, nu nog de sleutels zoeken van de Ferrari 296 GTB in kwestie.

836 pk. Dat is het systeemvermogen van de instap-Ferrari van dit moment, de 296. De autowereld is een beetje krankzinnig geworden als het gaat om power. Een deftige elektrische leaseauto voegt met 400 pk voor je in en shoppen voor minder dan 836 pk met een nieuwe Ferrari is er ook niet meer bij. Want ja, de Roma is tegenwoordig exit.

Ferrari 296 minus de sleutels

Al dat vermogen levert spectaculaire specificaties en prestatiecijfers op. De vraag is of iedere knul met een rijbewijs en een zak geld wel goed overweg kan met deze power. Het zal je verbazen over het aantal rijken die wel zo’n auto rijden, maar eigenlijk geen idee hebben hoe om te gaan met al dat koppel.

Het is pure speculaas over het lot van deze Ferrari 296 GTB, maar misschien heeft het vermogen ermee te maken. Hier zijn wel meer vage dingen aan de hand. Zo werd deze schadebak aangeboden via Copart in de Verenigde Staten, maar is bijvoorbeeld de sleutel niet meer aanwezig.

Een serieuze klapper heeft ervoor gezorgd dat deze Ferrari 296 GTB op bijna alle hoeken schade heeft. Met name de voorkant en de ophanging daar moesten het ontgelden. Omdat de motor achterin ligt, omgeven door plaatwerk, lijkt daar nog de minste schade aan te zijn. Maar je weet het nooit met die complexe hybride systemen van tegenwoordig.

Feit is dat het tienduizenden euro’s kost om deze Ferrari 296 GTB weer op te lappen. Denk de schade even weg en je hebt best een aparte 296 voor je neus. Dubbel blauw met de brons/gouden velgen is geen gekke combinatie. Het maakt de Ferrari er lekker uitspringen en dat hoort natuurlijk bij een auto van dit merk.

De auto staat in Knoxville, Tennessee en bij Copart hebben ze de supercar alsnog getaxeerd op een verkoopwaarde van 500.000 dollar.