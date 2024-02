BMW-designer deelt opvolger van de BMW i8

In plaats van de XM had dit ook de spirituele opvolger van de M1 en de BMW i8 kunnen zijn: het hoofd van BMW-design deelt schetsen van een doodgeboren i8-vervanger.

In de lange historie van BMW kun je een tal van iconische modellen aanwijzen, maar er is eigenlijk maar één ‘supercar’ met middenmotor geweest. Of de BMW M1 ooit een opvolger heeft gehad, ligt aan wie je het vraagt. Als je het BMW vraagt is de huidige XM de opvolger van de M1 omdat tussen 1981 en 2022 nooit meer een BMW M-model ten tonele trad waar geen ‘normale’ versie van is. Ook zou je kunnen stellen dat de BMW i8 een soort M1-opvolger was.

BMW i8

De BMW i8 had namelijk niet perse de motor en het vermogen van een supercar, met zijn 1.5 liter driecilinder Mini Cooper-motor met hybride unit. Oké, deze perste er een nette 462 pk uit, maar een BMW M3 had dat des tijds ook. Vooral qua proporties en exotische looks trekken sommige fans het vergelijk tussen de M1 en de i8. De i8 was dan ook bedoeld om hybride/elektrisch ‘cool’ te maken.

BMW i16

BMW stuurde de i8 met pensioen in 2020 en er stond officieel een opvolger klaar. Tenminste, BMW had een auto op de tekentafel liggen die eigenlijk drie verschillende modellen opvolgde. Deze werd (onofficieel) i16 genoemd en zou in 2020 als concept gepresenteerd worden. Die schetsen zien nu pas het daglicht dankzij BMW-designchef Domagoj Dukec.

Dukec deelt namelijk bovenstaande concept car op zijn Instagram-pagina. Hij heet i16 en zoals gezegd kun je hem zien als de spirituele opvolger van drie auto’s. De i8, waar de i16 ook het gros van zijn greenhouse mee deelt, omdat de i16 beoogd werd als de opvolger van de i8 als een hybride dan wel elektrische sportwagen.

We zien echter zeker ook wat M1 in de BMW i16, vooral aan de achterkant. De symmetrisch geplaatste logo’s boven de achterlichten, maar ook hoe de achterkant afloopt met een opvallend motordeksel en de ‘inham’ in het gedeelte boven de achterlichten.

De derde auto is de bovenstaande BMW Vision M NEXT Concept uit 2019. Daar had je misschien de rode accenten en wielen van herkend. Dukec geeft ook aan dat de i16 eigenlijk een evolutie is van de Vision M NEXT in iets gangbaardere vorm. Dat verklaart waarom de auto’s op elkaar lijken en dat de i16 dus echt klaargestoomd werd voor productie.

Doodgeboren

Zoals gezegd stamt de BMW i16 dus al uit 2020 en zou de productieversie tegen die tijd onderweg zijn. De tijd leert ons echter dat BMW de i16 afgeschoten heeft en waarschijnlijk blijft dat zo. Dukec noemt de ‘veranderende tijden’ die het jaar 2020 bracht de hoofdreden. Elk merk moest inleveren en voor BMW betekende het dat er meer winstgevende modellen gebouwd moesten worden. Corona heeft meer gesloopt dan je lief is…

Eeuwig zonde, want een échte opvolger van de M1 is op deze manier nog steeds toekomstmuziek voor BMW. Het valt te bezien of de Beieren het ooit aan durven.