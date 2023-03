BMW X2 krijgt GEEN facelift, meteen opvolger

De BMW X2 krijgt geen facelift, helaas. Ze gaan meteen door met een opvolger.

Normaal gesproken weten we precies wat we kunnen verwachten bij BMW. Introductie van een nieuwe model, dan na 1,5-2 jaar nieuwe motoren en updates voor infotainment, wat nieuwe kleuren en opties. Dan weer 1,5 jaar later de facelift – Life Cycle Impulse geheten – en dan aan het einde van de loopbaan nog een paar kleine minimale updates.

Tegenwoordig heeft BMW echter zoveel modellen dat het niet altijd lukt. In dit geval krijgt de BMW X2 namelijk géén facelift. De auto beleefde zijn debuut eind 2017 en kwam in het voorjaar van 2018 op de markt. Sindsdien is het niet echt een verkoopknaller geweest.

De X1 is wél nieuw

Onlangs is de BMW X1 – waar de X2 op gebaseerd is – vervangen. Je moet dus wel heel erg van de huidige X2 houden om géén modernere X1 te kopen. Kortom, het is de hoogste tijd voor een nieuwe BMW X2.

BMW bevestigt dat het model op de planning staat voor 2023, aldus Autocar. Uiteraard zal de auto zijn basis delen met de X1. Wel gaat BMW het design flink aanpakken. Waar de huidige BMW X2 een gedrongen, potige crossover is zonder echte coupé-daklijn, zal dat namelijk bij de nieuwe BMW X2 anders zijn.

BMW X2 krijgt gen facelift om een reden

Het wordt nu echt een kleine X4 c.q. hele kleine X6. Kijk, dan is het wel handig dat de BMW X2 geen facelift krijgt, maar dat het meteen een nieuw model wordt. De voorkant opnieuw boetseren kan nog wel, maar het is erg lastig om de C-stijl aan te pakken.

Qua uitvoeringen gaan we er tot slot van uit dat BMW de bekende X1-aandrijflijnen toepast, minus de instappers. Wel is de alvast geheel elektrische iX2 bevestigd, met de aandrijflijn van de iX1.

Ook is er een sportief topmodel. Carspotter Jeroen kwam de BMW X2 M35i tegen op de Nordschleife, alwaar hij de auto kon filmen. Aan de vier uitlaten te zien betreft dit het topmodel.

Overigens is de BMW X2 niet de enige BMW die nooit een facelift kreeg. Ook de BMW X5 van de F15-generatie kreeg geen facelift, evenals diverse M-modellen.

Videocredits: Carspotter Jeroen

Meer lezen? Deze 5 topmodellen kregen geen facelift!