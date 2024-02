Busjes worden in 2025 onbetaalbaar

Vanaf 1 januari 2025 moet je op bedrijfswagens BPM gaan afdragen. Dat worden voor 2024 enorme verkoopcijfers.

Op 1 januari 2025 gaat er flink veel veranderen aan de bedrijfswagens en de BPM die daar over gerekend wordt. Nu is het namelijk zo dat er op een nieuw busje wel BPM zit, maar als je de bedrijfswagen zakelijk inzet, hoef je die niet af te tikken. Dat wordt dus vanaf volgend jaar anders.

Autorola directeur Frank Tanke rekent het allemaal even voor in de BNR Nationale Autoshow. Concreet maakt het dus volgend jaar niet meer uit hoe je de bedrijfswagen inzet, privé of zakelijk, je moet de BPM altijd afdragen.

Daarnaast wordt de BPM op de bedrijfswagens niet meer zoals nu in vijf jaar afgebouwd, maar in 25 jaar. Dat betekent dat de overheid de achterdeur ook sluit voor de import van jonge occasions uit het buitenland. Waar nu een bestelbus van twee of drie jaar oud nog interessant is, omdat het grootste deel van de BPM er al af is, is dat dus ook verleden tijd.

BPM bedrijfswagens uniek in Europa

Tanke meldt ook dat Nederland zo ongeveer het enige land in Europa is met zo’n fijne aanschafbelasting. Bij BPM staat de P overigens voor personenwagens en M voor motoren. Waar is dan het busje in deze afkorting?

Het bedrijf Autorola heeft onderzoek gedaan naar het effect van deze maatregel op de bedrijfswagenmarkt heeft. Gemiddeld zal er per voertuig een BPM bedrag van 12.000 euro afgedragen moeten worden. Kijken we dan naar de vanafprijs excl. btw en BPM van bijvoorbeeld een nieuwe Mercedes-Benz Sprinter, dan is dat zo vijftig procent erbij. Niet fijn als je als ondernemer je vloot moet vervangen.

Verkoop 2024 skyhigh

De verkoop van de bedrijfswagens in 2024 wordt dus skyhigh. Iedereen wil nu nog een busje aanschaffen onder de oude regels. Nu kun je ook nog een diesel kopen, straks met alle emissievrije zones is ook dat verleden tijd.

De importeurs van bedrijfswagens zijn zelfs soms al voor het hele jaar uitverkocht. Zo is het bij Volkswagen niet meer mogelijk om nog een Transporter te bestellen. Hij wordt dit jaar nog volop uitgeleverd, maar bedenk je nu om er nog één voor dit jaar op kenteken te zetten kun je dus beter nu nog even in het buitenland gaan kijken.

Bij Volkswagen kun je nog wel volop de Caddy, de Crafter en de ID.Buzz bestellen. Die zijn nog volop leverbaar in 2024.

Bij Stellantis waar ze busjes met Citroën, Peugeot, Fiat en Opel logo’s op de neus verkopen hebben ze extra capaciteit besteld bij de fabriek zodat ze ook de komende maanden nog nieuwe bestellingen voor dit jaar aan kunnen nemen.

Dezelfde vraag staat momenteel ook uit bij Toyota, Mercedes-Benz en Ford. We zullen de voorraad updates hier toevoegen zodra we de reacties binnen hebben.

Handelaren

Met een beperkte voorraad qua nieuwe bestellers worden het gouden tijden voor handelaren. Die kunnen zeker in de tweede helft van het jaar goede zaken gaan doen.

Daarnaast zal de occasionprijs ook gaan stijgen, want de bestelauto’s op Nederlands kenteken worden gewoon meer waard, want nieuw wordt flink duurder. Autorola verwacht een prijsstijging van 12,5 procent voor gebruikte bedrijfswagens.

Emissievrije zones

Nog even los wat aandacht voor de emissievrije zones en de elektrificatie van het bedrijfswagenpark. Een elektrische bedrijfswagen is een stuk duurder dan wat nu een dieselbus kost. Vanaf 2025 kun je Amsterdam alleen nog maar in met een emissievrije bus.

De aannemers en pakketbezorgers die daar willen blijven werken moeten dus een nieuwe dure bus kopen. En dat betekent ook voor de consument een hogere prijs. Daarnaast zijn er van die hele grote elektrische bussen die meer dan 3.500 kilogram wegen en waar je dan ook niet meer met een gewoon B rijbewijs in mag rijden.

Kortom het worden dure tijden vanaf 2025 en wij verwachten, samen met Autorola, een recordjaar qua bedrijfswagen verkoop voor 2024. En een flinke dip in 2025 uiteraard. Na 1 januari 2025 wordt het de dieselbus helemaal afrijden en de klussen in reservaat Amsterdam aan iemand anders met een elektrische bus overlaten.