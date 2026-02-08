BMW en abonnementen op opties: zo zit het echt in elkaar

BMW legt netjes uit waarom abonnementen heel logisch zijn.

De ophef over de abonnementen bij BMW lijkt maar niet op te houden. Vandaag stuitte we op het schokkende nieuws dat de 3D-parkeercamera onder een abonnement verdwenen zou zijn bij de iX3. Dat is dubbel vreemd, want BMW liet eerder deze week nog weten dat abonnementen een GROTE FOUT zijn en dat ze nooit meer hardware die al aanwezig is op de auto, achter een betaalmuur zouden gooien.

Na vier jaar moet je nog een keer betalen voor deze optie

Wat blijkt? In Nederland is de parkeercamera een simpele optie zonder abonnement. Aanvinken, 586,90 euro betalen en klaar is kees. Dat wil overigens niet zeggen dat je geen abonnementen kunt afsluiten op de iX3. We vonden bijvoorbeeld de Highway Assistant. Dat is een 994,60 euro kostende optie die het mogelijk maakt om op de snelweg zonder handen aan het stuur te kunnen rijden en te sturen door in de buitenspiegels te kijken.

Naast dat deze functionaliteit vooralsnog alleen op bepaalde stukken snelweg te gebruiken is, loopt deze optie na vier jaar af. Met andere woorden: de duizend euro die je betaalt, is eigenlijk een voorschot op vier jaar abonnement. Daarna kan je volgens BMW “de functies van deze optionele uitrusting worden verlengd via de BMW ConnectedDrive Store (indien nodig in combinatie met andere bestuurdersassistentiefuncties)”.

Jij maakt kosten die BMW moet betalen

Mocht je nu een beetje in de war zijn over wat BMW nou wel en niet achter een abonnement zet? We hebben uitleg: als er internet of clouddiensten voor nodig zijn, dan moet je daar simpelweg voor betalen.

BMW geeft aan dat er bepaalde kosten voor gebruik gemaakt worden, bijvoorbeeld als er een clouddienst bij komt kijken. Als jij als automobilist daar gebruik van maakt, dan moet BMW daarvoor betalen. Daarbij maakt het merk het onderscheid tussen opties die niet voor iedereen belangrijk zijn, maar waarvan het denkt dat de optie wel aangeboden moet worden. De kosten die BMW maakt en de keuze voor opties zal dus terugkomen in de manier waarop dit soort diensten en opties in de optielijst verschijnen.

Maar hoe werkt dat dan in Nederland?

Toch leek het ons slim om even navraag te doen bij BMW Nederland om opheldering te krijgen over hoe het nu echt zit in ons land met de abonnementsopties op de aankomende iX3. Op die navraag kregen we direct een complete lijst doorgestuurd. Maar voordat we daarin duiken moet je het volgende weten: “De prijs van de optie is afhankelijk van het model. Het eenmalig aanschaffen van de optie is niet persoonsgebonden. Bij het kopen van de optie via de ConnectedDrive Store wordt de optie geactiveerd op het voertuig”, aldus BMW.

Optie Looptijd Driving Assistant Plus 1 maand proefperiode, maar ook maandelijks, jaarlijks of eenmalig achteraf bij te boeken Adaptief M onderstel 1 maand proefperiode, maar ook maandelijks, jaarlijks, voor 3 jaar of eenmalig achteraf bij te boeken BMW Drive Recorder 1 maand proefperiode, maar ook maandelijks, jaarlijks, voor 3 jaar of eenmalig achteraf bij te boeken Grootlichtassistent 1 maand proefperiode, maar ook maandelijks, jaarlijks, voor 3 jaar of eenmalig achteraf bij te boeken Parking Assistant Professional 1 maand proefperiode, maar ook maandelijks, jaarlijks of eenmalig achteraf bij te boeken Traffic Camera Information 1 maand proefperiode, maar ook jaarlijks achteraf bij te boeken BMW Remote Services Eenmalig achteraf bij te boeken Active Cruise Control met Stop & Go-functie Eenmalig achteraf bij te boeken BMW IconicSounds Sport Eenmalig achteraf bij te boeken Kaartupdate Jaarlijks achteraf bij te boeken Real Time Traffic Information Jaarlijks achteraf bij te boeken Welcome Light Animatie 1 maand proefperiode, maar ook maandelijks, jaarlijks, voor 3 jaar of eenmalig achteraf bij te boeken

Zoals je kunt zien zijn dus niet alle abonnementsopties gebonden aan alleen softwarematige oplossingen die internet of cloudoplossingen vereisen. Het adaptieve M onderstel en de grootlichtassistent zijn bijvoorbeeld hardware en zijn dus al ingebouwd. Aan de andere kant zijn dingen als Kaartupdate en Real Time Traffic Information duidelijk dingen die via een internetconnectie werken.

Het valt op dat de meeste hardwaregerelateerde opties tegen een eenmalige betaling af te kopen zijn. Daarmee zou je ze bijna kunnen zien als normale opties die je alleen niet direct bij de aankoop hoeft aan te vinken. Vooral handig voor de bijtelling, laten we maar zeggen.

Je mag natuurlijk helemaal zelf bepalen wat je van de bovenstaande lijst vindt, maar volgens BMW bieden deze ‘Functions on Demand’ vooral meer flexibiliteit. Met name doordat functies achteraf, en dus ook door te tweede of derde eigenaar, aan te schaffen zijn. Hoewel die redenering overduidelijk niet voor alle opties opgaat, valt er iets voor te zeggen.