Dit is de eerste hybride 911 Turbo S op Nederlands kenteken

Het valt misschien niet direct op, maar dit is de nieuwe Turbo S.

In september trok Porsche het doek van de 992.2 Turbo S. Qua uiterlijk is het een subtiel faceliftje, zoals we gewend zijn van Porsche, maar onderhuids is er veel veranderd. De Turbo S is nu een hybride.

Lugano Blue

Inmiddels staat het eerste exemplaar op kenteken. Spotter @eldoubphotography kwam ‘m tegen in een nachtelijk Nijmegen. Het betreft meteen een lekker uitgevoerd exemplaar, in een fel blauw kleurtje. Het lijkt te gaan om Lugano Blue, een kleur die je zonder meerprijs kunt bestellen.

Er is wél een meerprijs betaald voor het SportDesign-pakket in een carbon. Dit is een optie van €9.569. Dit pakket kun je onder meer herkennen aan de gebogen uiteinden van de spoiler, de vinnen aan weerszijden van de voorbumper en de ovalen sportuitlaten.

Hoe kun je zien dat dit de 992.2 is? Het makkelijkste herkenningspunt zijn de verticale lamellen in de voorbumper. Deze zijn actief en gaan dus automatisch open en dicht, afhankelijk van de situatie. Verder is de achterbumper anders vormgegeven en vormen de achterlichten nu één zwarte balk.

Net zo snel als een Veyron

De Turbo S was voor de facelift al achterlijk snel, maar dankzij de hybride technologie is de auto nu nóg sneller. Je hebt de beschikking over 711 pk en 800 Nm aan koppel. Daarmee knal je in 2,5 seconden van 0 naar 100 km/u. Dat is net zo snel als een Veyron…

Zorgt de hybride technologie ook nog voor een zacht prijsje? Niet echt. De eerste 992.2 Turbo S op Nederlands kenteken heeft €397.133 gekost. Dat is inclusief 40 mille aan opties, maar de vanafprijs is ook hoger dan die van de 992.1 Turbo S.

@eldoubphotography heeft met deze spot een primeur te pakken én de Spot van de Week.

Bekijk alle foto’s van deze 992.2 Turbo S op Autoblog Spots!