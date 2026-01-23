Echt waar: elektrische BMW M3 krijgt V10-geluid

Misschien klinkt de elektrische M3 straks beter dan de M3 met verbrandingsmotor…

Weet je nog dat BMW auto’s bouwde die goed klonken? Weliswaar hebben ze nog steeds V8’s en zescilinders, maar die klinken nergens meer naar. Dat is deels de schuld van regelgeving, maar toch. Gelukkig is er goed nieuws: het V10-geluid keert terug bij BMW!

We zeggen specifiek ‘V10-geluid’, want de V10 zelf keert niet terug. Dat is natuurlijk te mooi om waar te zijn. In plaats daarvan gaat BMW het geluid van de S85 V10 gebruiken in hun elektrische modellen. Dat blijkt uit een nieuwe behind the scenes-video die BMW deelt.

In de video is te zien hoe het geluid van een E63 M6 wordt opgenomen. Vervolgens wordt datzelfde geluid toegepast op een elektrisch prototype. Het wordt overigens niet één op één gekopieerd, maar gemixt met een elektronisch geluid. Stiekem klinkt het best leuk. En laten we eerlijk zijn: veel auto’s met verbrandingsmotor hebben tegenwoordig ook speakersound in het interieur.

Het lijkt erop dat je straks kunt kiezen uit verschillende motorgeluiden. In de opnamestudio zien we namelijk ook een M3 GTS (met de S65 V8) en een M4 GTS (met de S55 zes-in-lijn) staan. Het ziet ernaar uit dat je straks kunt switchen tussen zes-in-lijn-, V8- en V10-geluid.

Aan de ene kant is het natuurlijk een beetje treurig dat BMW van een atmosferische V10 naar nep-V10 is gegaan. Aan de andere kant: heb je liever een elektrische auto met V10-geluid of zonder? Wij zouden het wel weten. En als je niet van dat neppe gedoe houdt kun je het ongetwijfeld ook uit zetten.