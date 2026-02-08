Ook met de ‘verkeerde’ motor is deze Italiaanse coupé bijzonder

Eén motor was bijna net zo iconisch als het uiterlijk van deze Italiaanse coupé. Als je die kan missen heb je een puike occasion op Marktplaats te pakken.

Italiaanse auto’s zijn gevoelsauto’s. Objectief zijn er veel redenen om er niet van te houden. Maar je voelt er wat voor. Alfisten zijn hier een goed voorbeeld van, net als mensen die tegen wil en dank Fiat blijven rijden. Het is het gevoel dat telt. Het helpt echter mee dat Italianen vaak op het gebied van design wel weten waar ze mee bezig zijn. Als het mooi oogt, komt de rest vanzelf wel. Hoop je.

Fiat Coupé

Een goed voorbeeld daarvan is een vrij doorsnee coupé van Fiat. Tenminste, op papier. De Coupé Fiat zoals ‘ie officieel moest heten (Fiat experimenteerde met modelnamen voor de merknaam plakken) is onderhuids ‘gewoon’ een Fiat Tipo, maar de exotische koets doet anders vermoeden. Grappig genoeg zou je deze carrosserie associëren met een designhuis als Pininfarina, die ook een design klaar hadden voor een compacte Fiat-coupé. Het was echter Fiats eigen Centro Stile waar het uiteindelijke ontwerp vandaan kwam, getekend door niemand minder dan Chris Bangle. De bijzondere spitse neus met hoge koplampen en de motorkaplijn die de wielkast ‘afsnijdt’ maakt de Coupé een bijzonder apparaat. Leuk feitje: het bedoelde design van Pininfarina werd overkocht door Peugeot en geproduceerd als 406 Coupé. Dat had dus een Fiat kunnen zijn.

Fiat Coupé 2.0

Toch heeft Fiat geen verkeerde keuze gemaakt met de Coupé als je het ons vraagt. Het blijft een merkwaardig ding, helemaal in een kleur als Giallo Ginestra. Een vrij universeel gebruikte kleur binnen de Fiat-groep die je ook kon bestellen op de Lancia Delta HF Integrale. Dat de Coupé inmiddels 33 jaar oud is lees je er ook niet helemaal aan af. Motorisch had je een 1.8 en twee 2.0’s, die laatste allebei met turbo. Het verschil zit ‘m in de aanduiding 16V of 20V. De 16V was een viercilinder, de 20V een vijfcilinder. Vijf potten is toch wel leuk voor zo’n auto en geeft een unieke sound. De 2.0 16V leverde 139 pk en de 20V slechts 8 pk meer, terwijl het verschil tussen de turboversies een stuk groter is (de 16V had 190 pk en de 20V 220). De 20V’s kwamen overigens pas later, het aanbod begon bij de twee 16V’s.

Fiat Coupé op Marktplaats

Wanneer we dus een lekker gele Fiat Coupé op Marktplaats vinden en we ‘2.0’ lezen, worden we blij. Helaas is het niet die vijfcilinder, maar een 16V Turbo. Nou klagen we absoluut niet over 190 pk en 290 Nm, dat wil voldoende vooruit. Sterker nog: deze motoren met dubbele nokkenas haalde Fiat wederom van de Delta Integrale waardoor ze hun oorsprong vinden in een succesvolle rallyauto. Daar kan je mee thuiskomen. Dankzij het Tipo-platform was de Coupé voorwielaangedreven, dus het stuurt als een hot hatch. In 6,5 seconden zat je op de 100! Niet gek voor zijn tijd.

Kopen

Het exemplaar van de Fiat Coupé uit 1995 op Marktplaats is dus geel, wat simpelweg de beste kleur is voor de Coupé. Normaliter zijn de onderste delen van de bumper zwart plastic, maar op de ‘Limited Edition’ waren dit bijzonder gevormde skirts en splitters. Die zijn toegevoegd aan deze Coupé, evenals OZ Racing-velgen. Die zijn optioneel, de originele dikke vierspaaks velgen zitten er ook nog bij.

De 144.462 kilometer ervaren Fiat Coupé op Marktplaats moet nog 6.750 euro opleveren. Origineel Nederlands en vers onderhouden: het lijkt erop alsof iemand wel heeft gezorgd voor deze bijzondere coupé. Dat kan jij overnemen door een kijkje te nemen op Marktplaats.