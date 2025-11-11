Dit is niet je gebruikelijke BMW-facelift

Een ander neusje en lampen. Maar niet wat je normaal gesproken ziet bij een facelift van een BMW.

Is het een 3 serie? Een 5 serie? 7 Serie? Nee, fout, fout en nog eens fout. Je kijkt naar de vernieuwde BMW M Hybrid V8. Komend weekend maakt BMW M Team WRT officieel zijn debuut met de M Hybrid V8 in de IMSA WeatherTech SportsCar Championship

Dat is dan tijdens de testdagen op Daytona International Speedway. Daar zal niet alleen de auto voor het eerst in IMSA-trim op de baan verschijnen, maar ook voor het eerst de facelift verschijnen.

Verlichting

Het zijn kleine nieuwigheden, waaronder met de lampen. Die een uiterst belangrijke rol spelen binnen dit kampioenschap. In endurance-races als de 24 uur van Daytona, Le Mans, of Sebring, breng je een flink deel van de tijd door in het donker. BMW heeft daarom de verlichting van de M Hybrid V8 volledig vernieuwd. De nieuwe “track lights” bieden een veel helderder en breder lichtbeeld, waardoor coureurs beter zicht hebben in de slecht verlichte bochten en chicanes die deze races zo verraderlijk maken.

Wat direct opvalt is de gele tint van de koplampen. Net als de huidige BMW M4 GT3 en M4 GT4 EVO-modellen krijgt ook de Hybrid V8 gele units. Deze kleur komt tevens terug op de straatauto’s, maar uitsluitend bij de CS-versies van de M3, M4 en M5.

En het blijft niet bij lampen. De nieren krijgt hun eigen BMW Iconic Glow. Contourverlichting wat we eerder zagen op de straatauto’s van het merk. Nu te zien op de M Hybrid V8.

De aerodynamische updates waren eerder al te zien tijdens testwerk in Europa. Denk aan een kleinere grille, een aangepaste frontsplitter en verbeterde luchtkanalen voor optimale koeling en downforce. Samen met de verlichting vormt dit de 2026-update van de M Hybrid V8, die in zowel de IMSA als de FIA World Endurance Championship (WEC) zal worden ingezet.