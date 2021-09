Trouwen? Geef je verloofde een ring van je favoriete auto

Een stukje uitlaat of katalysator om de vinger. Romantischer dan dit wordt het niet.

Trouwen is meestal een dure hobby, zeker als je naar de juwelier gaat om iets moois uit te zoeken voor je aanstaande verloofde. Als je het doet, doe het dan goed, nietwaar? Waarom dan niet als petrolhead een ring uitzoeken met een link naar je favoriete auto. In het ergste geval zegt ze/hij/de/het/een nee. Dan heb je in elk geval zelf een leuke ring om te dragen.

Het Britse Scrap Car Comparison Limited is een samenwerking aangegaan met juwelenmaker Edward Fleming om dit mogelijk te maken. Fleming zit al meer dan 15 jaar in het vak en heeft er dus wel verstand van. Op verzoek van je favoriete auto kunnen ze een ring maken. Ze gebruiken daarvoor een stukje van een auto, afkomstig van de sloop.

Of het nu om een stuk uitlaat, katalysator of een koplamp gaat. De juwelier kan er wat van maken voor je. Om je een idee te geven zijn er paar voorbeelden van een Mini Cooper, Lamborghini Huracan en een Ford Fiesta. Met name die laatste twee zijn indrukwekkend. In het geval van de Lamborghini is een stukje van de uitlaat en carbon van de auto gebruikt om er een ring van te maken, met een diamant in het midden. Met de Fiesta is een stuk van de koplamp gebruikt.

Het bedrijf werkt op basis van een offerte en persoonlijke wensen. Prijzen zijn daardoor niet bekendgemaakt.