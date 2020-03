BMW fabriek Spartanburg nu ook tijdelijk gesloten

De grote Amerikaanse auto’s uit de BMW fabriek in Spartanburg zullen tijdelijk niet meer worden gebouwd. De reden laat zich raden.

BMW gaat tijdelijk stoppen met de productie van de modellen die worden gebouwd in de fabriek in Spartanburg. Dat heeft het Duitse merk bekend gemaakt. Daarmee is BMW een van de laatste grote merken die hun fabrieken in de Verenigde Staten (tijdelijk) sluit.

Coronavirus

De reden is natuurlijk heel erg logisch: het coronavirus is inmiddels ook aanbeland aldaar. Ondanks dat Donald Trump er bijzonder warrige uitspraken en maatregelen op nahoudt, besluiten veel fabrikanten in dit geval zelf wat het meest verstandig is.

Tot 12 april

De productie van de Amerikaanse SUV’s loopt nu nog door. Op 29 maart wordt deze echter gestaakt. Het is de bedoeling dat de productie twee weken later weer hervat wordt, op 12 april. Vorige week nam de directie van de fabriek het nog iets minder ernstig op. Toen werden er maatregelen getroffen om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te waarborgen. De productie ging echter gewoon door.

Drie redenen

Er zijn eigenlijk drie redenen waarom BMW de fabriek in Spartanburg alsnog sluit. Ten eerste vanwege de werknemers, uiteraard. BMW kan ze door laten werken, maar dan bestaat de kans dat over een paar maanden er heel veel zieken bijkomen. Ook hoeven de fabrieken niet op volle kracht te produceren, want de vraag naar auto’s is op dit specifieke moment heel erg laag.

De laatste reden is wellicht nog meer van invloed. Sommige staten hebben hun eigen maatregelen getroffen, waardoor iedereen thuis blijft. De toeleveranciers leveren dus geen producten, waardoor BMW uberhaupt geen auto’s meer kan bouwen in Spartanburg.

Grootste exporteur VS

De BMW-fabriek in Spartanburg is zeer belangrijk voor de Amerikaanse economie. De BMW X3, X4, X5, X6 én X7 rollen namelijk hier van de band. Niet alleen zijn die modellen in de Verenigde Staten populair. BMW is namelijk de meest succesvolle exporteur als het aankomt op Amerikaanse auto’s.

Geen andere fabrikant exporteert zoveel naar andere werelddelen vanuit de Verenigde Staten. Het lag in de verwachting dat de 5 miljoenste auto gebouwd ging worden dit jaar. Die mijlpaal wordt door deze hiaat pas volgend jaar gevierd. De BMW-fabrieken in Europa werden al eerder op stop gezet.