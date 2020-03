Lexani presenteert de nieuwste getunede Cadillac Escalade

Dik spul op basis van de kersverse Escalade.

In Nederland heeft de Cadillac Escalade niet de cultstatus waar de auto elders ter wereld bekend om staat. Tijdens zijn verkoop in Nederland (wat via officiële import ging tot niet heel lang geleden) was het een SUV op zijn Amerikaans: dikke motor, comfortabel, ietwat ruig, maar bovenal peperduur. Door BPM en andere belasting-ongein betaalde je minder voor een beetje BMW X5. En wat moet je nou met een veel grotere Amerikaanse zeilboot?

In de VS is het een leuke koop. De Cadillac Escalade kwam op de markt in een periode waarin luxe SUV’s ineens een hype waren in de VS, zo rond 2000. Het tot op het heden onveranderde recept is een Chevrolet Suburban of Tahoe met wat extra chroom en wat extra luxe. De eerste generatie van de Cadillac-SUV is niet echt bekend, bij de tweede generatie werd de auto als een Rolls-Royce behandeld door rappers en mediapersoonlijkheden. Het liefst met extreem donker getinte ramen en veel chromen onderdelen.

Heden ten dage is er recent een nieuwe Escalade gelanceerd. Het is wederom, kort door de bocht, een chromen Tahoe. Dat ietwat foute tuning-randje is de Escalade nog niet kwijt. Lexani Motorcars maakt zich hier schuldig aan.

Van buiten is het een zeer verlengde versie van de SUV. Je kunt de Escalade al krijgen met een verlengde wielbasis, maar die van Lexani is nog net geen verlengde limousine. Dat merk je van binnen, waar er veel ruimte en vooral veel luxe is. Zo kun je in heuse NS-treinstijl met vier personen achterin tegen over elkaar zitten, terwijl je staart naar een LED-sterrenhemel en lekker kunt loungen. Het bekende luxeauto-recept.

Hét bewijs dat die Escalade dat foute randje nog heeft. Meer info wordt binnenkort bekend, maar je kunt de auto al pre-orderen voor (model)jaar 2021. In de VS, uiteraard.