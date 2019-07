BMW gaat nog meer leuke modellen cancellen

Maar de 2 Serie Active Tourer blijft nog even.

BMW blijft de gemoederen bezig houden. Aan de ene kant is het het favoriete merk van heel erg veel autofanaten, waaronder @jaapiyo. Ondanks dat hij al héél erg lang volwassen is, slaapt hij nog onder een BMW-dekbed en poets hij elke dag zijn collectie BMW schaalmodellen.

Maar er is slecht nieuws voor de BMW fans, want BMW gaat typische BMW’s namelijk uit het gamma halen. Automobile Magazine meldt dat juist de leuke modellen eruit gaan. Volgens het Amerikaanse medium gaan de 8 Serie Cabrio, 8 Serie Coupé en 2 Serie Cabrio eruit. Opmerkelijker is nog dat bekend is dat de kersverse BMW Z4 óók gecanceld gaat worden.

Wees niet ongerust, de nieuwe 8 Serie Cabrio/Coupe en Z4 zullen de komende jaren nog gewoon in de prijslijsten (en showrooms) staan, er worden alleen geen opvolgers voor ontwikkeld. Tevens komt er geen ‘korte’ 7 Serie meer, de auto wordt dan standaard geleverd als ‘L’. Op veel markten wordt de versie met korte wielbasis niet eens geleverd, dus zo vreemd is dat niet. Als dat nog niet genoeg slecht nieuws is, de 6 Serie zal aan het einde van zijn cyclus bezoek ontvangen van Magere Hein.

De BMW X2 zit op dit moment op de schopstoel, maar een beslissing over de compacte crossover moet nog genomen worden. Gelukkig komen er ook nieuwe modellen bij, overigens. Denk aan de BMW X8. Een ‘sportieve crossover’ die enkele als M-model of M Performance model zal verschijnen en voorzien is van hybride aandrijving. Ook komen er meer nieuwe elektrische modellen zoals de iX3, i4, een nieuwe i8, i12 en iNext aan. Die laatste zal i6 (en i6S) gaan heten en een rechtstreekse aanval zijn op de Porsche Taycan.