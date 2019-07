Deze luxe LandCruiser is extra sportief

De prijs zal in Nederland wel niet sportief zijn.

In Nederland zien we ze bijna niet meer, maar wereldwijd zijn ze nog in trek: de échte SUV’s. Dus een dikke motor, een ladderchassis en eventueel een lage gearing. Met name in de Verenigde Staten zijn ze onverminderd populair. Denk aan auto’s als de Cadillac Escalade, Infiniti FX80, Lincoln Navigator en de Mercedes-Benz G-Klasse.

Een auto die ook in dat rijtje thuishoort is de Lexus LX570. Het is in feite een luxe variant van de Toyota Land Cruiser met een enorm grote grille. Het USP van dit soort auto’s is dat je in het terrein ook echt ergens kan komen. Wat dat betreft is de laatste toevoeging aan het Lexus LX-gamma een bijzonder vreemde, namelijk de LX570 Sport.

De LX570 Sport krijgt een afwijkende grille die nóg meer opvalt dan de oude al deed. Ook zijn e bumpers afwijkend. Die bumpers zijn een dingetje, want daardoor is de gewone Toyota Land Cruiser in staat om grotere hellingshoeken te kunnen nemen. Ook de zijspiegels (met chromen afwerking) en achterbumper zijn uniek voor de Sport. Tevens krijg je 21″ grote lichtmetalen velgen.

Onder de kap van de enorme Lexus LX570 treffen we een 5.7 liter grote Toyota-V8 aan. Deze levert 388 pk aan vermogen en 546 Nm aan koppel. In de Verenigde Staten kost de LX570 Sport nét geen 100.000 dollar, in Nederland komt daar nog 200.000 euro aan CO2-belasting overheen, waarschijnlijk.