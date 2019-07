Audi onthult snellere S7 Sportback met 450 pk

De Audi S7 zoals de Audi S7 bedoeld is.

Het is een van de grootste mysteries van deze wereld. Nee, niet de verdwijning van Amelia Earheart of waarom het restaurant met de minst smaakvolle hamburger wereldwijd het meest succesvol is. Nee, we doelen op het feit dat Audi bij veel, heel veel S-modellen een dieselmotor heeft gemonteerd. Een aannemer gaat toch ook niet vol inzetten op asbest anno 2019?

Kortom, een opmerkelijke keuze. Misschien hadden ze nog een order voor 25.000 exemplaren van die motoren liggen en had Porsche geen interesse meer voor afname en moesten ze toch íets met die blokken. Anyway, bij de Amerikanen hoef je niet aan te komen met een diesel. Speciaal voor hen heeft Audi een compleet nieuwe Audi S7.

Deze lijkt erg veel op de onze. Sterker nog, op de persfoto’s is er geen verschil te zien, die zijn krek eender. Het grootste verschil zit onder de motorkap. Daar treffen we een 2.9 liter grote V6 benzinemotor aan met twee turbo’s. Deze motor is gekoppeld aan een 48V elektromotor. Het resultaat is een maximum vermogen van 450 pk, precies gelijk aan de vorige Audi S7 en precies 100 pk meer dan de Europese S7 Sportback.

Het maximaal beschikbare koppel is 600 Nm dat bij slechts 1.900 al paraat staat, wat dat betreft is het net wel een diesel. Voor het vergelijk, een Audi S7 TDI levert maximaal 700 Nm. De Audi S7 2.9 TFSI is gekoppeld aan een achttraps automatische transmissie en beschikt uiteraard standaard over quattro vierwielaandrijving. Van nul naar 96 km/u duurt precies 4,5 seconden. Omgerekend is 96 km/u precies 60 miles per hour en dat verklaart meteen waarom deze sprinttijd wordt gecommuniceerd. De Audi S7 met benzinemotor is in eerste bedoeld voor de Amerikaanse markt. Onlangs werd ook de S6 Limousine onthuld voor de Verenigde Staten.