BMW gaat weer zich tussen dansende meisjes begeven

Ken je doelgroep.

Je hebt er ongetwijfeld een keer over gehoord of gelezen. Zo niet, wees gezegend en klik HIER om een mooie special van @willeme terug te lezen. Ben je al wel verpest, lees dan gerust door.

Ik heb het natuurlijk over muziekfestival Coachella. Een event in de zonnige staat Californië waar alles draait om muziek én hoe je reet er het mooist opstaat voor Instagram. Zie het als de Tomorrowland van de Verenigde Staten, waar naast de muziek de show en aankleding eromheen heel belangrijk zijn.

BMW-i heeft bekendgemaakt (wederom) partner te zijn van Coachella Valley Music and Arts Festival. Het is het derde jaar op rij dat de Duitse autofabrikant van de partij is. Het merk is aanwezig op Coachella met diverse BMW-i modellen, uitgedost met een kunstzinnige wrap. Niemand minder dan R&B-zanger Khalid is ambassadeur van het geheel. De wrap refereert aan het laatste album van de zanger.

BMW zal onder meer verantwoordelijk zijn voor het vervoer van de artiesten. De autobouwer zal ze ophalen van Los Angeles International Airport en de artiesten brengen naar Indio, Californië. De plek waar het allemaal gaat gebeuren. Coachella, dat bijna 200 optredens kent, zal in twee weekenden plaatsvinden. BMW is gedurende de periode (12 tot en met 21 april) aanwezig als partner.