Duitse politie krijgt een dikke BMW i8

Daarmee mogen ze mij wel aan komen houden.

De Essen Motor Show is ieder jaar het toneel van een fraaie verzameling productie- en raceauto’s, tuners en klassiekers. Tegelijkertijd is het ook de plek waar de Duitse tuningsvereniging, bandenleverancier Hankook en de overheid samenkomen om hun jaarlijkse campagnevoertuig voor Tune it! Safe! te onthullen. Dit jaar heeft AC Schnitzer wederom de eer gekregen. De tuner van BMW-producten laat ditmaal de voorkeur uitgaan naar de hybride i8 (rijtest).

AC Schnitzer is hiermee duidelijk uitgegroeid tot een van de favoriete tuners van de campagne, want met deze aangepaste BMW i8 heeft het in Aken gevestigde bedrijf alweer zijn vijfde auto voor het initiatief gemaakt. Dit terwijl de campagne slechts sinds 2005 bestaat. AC Schnitzer kwam in het verleden bijvoorbeeld met een X4 en een 428i op de proppen.

Voor de nieuwste editie van Tune it! Safe!, waarvoor vorig jaar een Golf R werd gemaakt, heeft AC Schnitzer de BMW i8 op talloze punten bij de kladden gegrepen. Met name aan de buitenzijde heeft de hybride sportwagen een behoorlijk aantal aerodynamische aanpassingen ondergaan. Hierbij kun je denken aan een nieuwe motorkap, voor- en achterspoiler, zijvleugeltjes, een nieuwe grille, andere spiegelkappen en sportieve zijschorten. De auto is tevens met 20 mm verlaagd en staat op grote sloffen. De Roadster heeft 21″ velgen gekregen vanuit AC Schnitzer’s eigen magazijn. AC Schnitzer vertikt wel het vermogen van de meer dan 360 pk sterke i8 op te schroeven.

Tune it! Safe! is in het leven geroepen als nationale campagne om autoliefhebbers erop te wijzen dat ze hun auto’s veilig en legaal moeten tunen. Door met een auto als deze een jaar lang allerlei shows te bezoeken, hoopt de overheid dat mensen beter oppassen als ze besluiten hun bolide te tunen.