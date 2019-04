Bugatti komt met nieuwe meuk voor in je huis

Als toevoeging op de Chiron.

In Milaan, Italië is de Autosalon van Genève op het gebied van meubels aan de gang. Het gaat hier om de Salone del Mobile 2019. Fabrikanten over de hele wereld tonen het nieuwste en hipste wat er gaande is in meubelland. Niet heel spannend, maar autofabrikant Bugatti heeft ook het één en ander meegenomen naar de beurs.

Het merk achter de Veyron en de Chiron heeft een uitbreiding van de Bugatti Home Collection aangekondigd. Deze collectie werd geïntroduceerd in 2016. In samenwerking met de Luxury Living Group komt Bugatti met allerlei fratsen voor in je huis. De uitbreiding brengt enkele nieuwe stoelen en banken met zich mee.

Uiteraard zijn de meubelstukken volgens Bugatti geïnspireerd op de auto’s van het merk. Je moet echter de nodige alcoholische versnaperingen in je mik hebben om bijvoorbeeld een Chiron in een stoel te zien.

Je hebt in elk geval iets unieks in huis. Neem nu de Bugatti Home Cobra Chair. Vanwege het 110-jarige bestaan van Bugatti worden slechts 110 stuks van deze stoel gemaakt. Daarnaast is het 110 Ans Bugatti-logo verwerkt in de stoel. Het is niet bekend wat de meubelstukken moeten gaan kosten. De auto’s kennende zal de fabrikant hier ongetwijfeld de hoofdprijs voor vragen.

Met dank aan Maurice voor de tip!