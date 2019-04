Zo profiteer je alsnog van 4% bijtelling

Het bijtellingsfeest is nog niet helemaal voorbij.

De Nederlandse overheid is de bijtelling langzaam aan het afbouwen. Voor nieuwe auto’s nemen de financiële voordelen in rap tempo af. Steeds strenger wordende regels maken het lastig om nog te profiteren van een aantrekkelijke constructie. Door een gebruikte elektrische auto te overwegen kan er op dit moment nog geprofiteerd worden van allerlei aantrekkelijke voorwaarden.

De angst omtrent de actieradius van een tweedehands elektrische auto is eigenlijk achterhaald. De moderne EV’s van vandaag de dag leveren nauwelijks in op de oorspronkelijke actieradius toen het voertuig nog gloednieuw was. Met een gebruikte Tesla Model S of Jaguar I-PACE kan alsnog geprofiteerd worden van 4% bijtelling over de gehele fiscale waarde. Een zakelijke rijder die dagelijks niet meer dan 300 kilometer hoeft af te leggen heeft wat dat betreft niets te vrezen. Het aantal oplaadpunten in Europa groeit maandelijks en bovendien kan de elektrische auto ook thuis worden opgeladen. Afhankelijk van het type elektrische auto, behoort snelladen tevens tot de mogelijkheid.

Naast een lage bijtelling zijn er een aantal noemenswaardige voordelen die komen met het hebben van een elektrische auto in de zakelijke lease. Denk aan onder meer wegenbelasting vrij rijden tot en met 2020. De kans bestaat zelfs dat de overheid de periode van wegenbelasting vrij rijden voor EV’s gaat verlengen tot 2025. Dat scheelt al gauw enkele honderden euro’s op jaarbasis.

Dit maakt een gebruikte auto zakelijk leasen zeer interessant. Bij LeaseBijtellingVriendelijk weten ze er alles van. Deze partij is gespecialiseerd in het aanbieden van gebruikte (volledige) elektrische auto’s. Een ander voordeel van een elektrische auto is simpelweg het ontbreken van een conventionele verbrandingsmotor. De gebruiks- en onderhoudskosten voor een elektrische auto liggen een stuk lager omdat er minder draaiende en kwetsbare onderdelen aanwezig zijn. Dat zal even wennen zijn voor de automobilist die normaal gesproken gewend is regelmatig naar een garage te gaan.

Mocht er toch twijfel ontstaan dan kun je bij LeaseBijtellingVriendelijk ook terecht voor een tweedehands plug-in hybride. Let wel, de fiscale regels zijn hier anders. Op een plug-in hybride van 2014/2015 zit 7% bijtelling over de gehele fiscale waarde. Bovendien lopen de regels medio 2019/2020 (afhankelijk van de datum 1e registratie) anders. Voor de lange termijn is een volledige elektrische auto wat dat betreft interessanter.

