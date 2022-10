BMW hekelt ICE-ban verder: “auto’s worden te duur”

BMW kan nog steeds geen einddatum geven voor het einde der tijden van de auto met ICE. Nu weer omdat we het allemaal niet kunnen betalen.

Tsjongejongejonge: alles wordt duurder. Met het droevige nieuws dat nu zelfs lichaamssappen deponeren in Duitse potten duurder gaat worden, ga je je afvragen wat je nog wel kunt betalen. Een auto in ieder geval ook al bijna niet meer. Zoals we wel vaker hebben gemerkt worden auto’s per generatie weer een stukje duurder.

BMW vreest extreme prijsstijgingen

BMW vindt dat een extra reden om nog uit te kijken met een ICE-ban, een harde datum wanneer zij gaan kappen met het produceren van auto’s op benzine en diesel. BMW bewees vaker dat zij stellig zijn in het níét noemen van een datum. Dat zoiets ‘desastreuze gevolgen’ kan hebben bijvoorbeeld. Daarbij komt dus nu dat BMW het beste beentje voor heeft met hun klanten en dus de consument. Dat zou dus goed nieuws moeten zijn.

Autobezit voor de rijken

Dat benadrukte BMW-baas Oliver Zipse wederom in gesprek met journalisten. Hij zegt dat je moet uitkijken met auto’s te duur maken, iets dat met behulp van EV’s wel gebeurt. Die zijn nog steeds een klap duurder dan ICE-modellen, en dus moet je uitkijken dat je de middenklasse niet ineens onbereikbaar maakt voor de mensen die daar normaliter shoppen. Zipse noemt de ontwikkeling het ‘verwijderen van het basissegment’. En dat is volgens hem politiek gezien gevaarlijk. “Als dat gebeurt, wordt autorijden steeds meer voor de rijken.”

Keuze, geen beperkingen

Vandaar dat BMW gewoon een beetje van alles doet. Zipse zegt: “wij willen de klant niet beperken, maar de keuze bieden.” Zo lang als het kan worden er in de middenklasse ICE-auto’s gebouwd. In de meeste klassen komen echter ook EV’s, naast andere oplossingen zoals bijvoorbeeld waterstof. Het feit dat Rolls-Royce en MINI wel elektrisch gaan tegen 2030 staat daar natuurlijk een beetje haaks op, maar goed, dat bepalen die merken ook deels zelf. Bij BMW krijg je zo lang mogelijk de keuze. En nog steeds krijg je geen bevestigde deadline voor het einde van de ICE. (via BMWBlog)