BMW-baas: “ban op ICE heeft desastreuze gevolgen”

BMW-baas Oliver Zipse zegt dat een ban op ICE of verbrandingsmotoren een desastreus effect kan hebben. Het antwoord is volgens hem waterstof.

Autofabrikanten worden dankzij wetgeving in een klein hoekje geduwd. Uitstoot moet steeds meer naar beneden en dus is het bijna onmogelijk om door te gaan zonder een breed scala aan elektrische modellen. Een veel aanwezige deadline is 2030, wat slechts acht jaar in de toekomst is. De liefhebber van ICE (Internal Combustion Engines) huilt, want het lijkt er steeds meer op dat er geen toekomst meer zit in de verbrandingsmotor.

BMW ziet desastreuze gevolgen

Toch mogen we nog rekenen op BMW om een vuist te maken tegen de ICE ban. Of tenminste, BMW-baas Oliver Zipse zegt dat hij geen voorstander zou zijn van een ICE ban, in ieder geval niet een harde deadline zoals het nu veelal lijkt. “De industrie lijkt te bewegen naar één oplossing (elektrische voertuigen, red.), terwijl de politiek eigenlijk open zou moeten staan voor meerdere oplossingen. Als er elk jaar vijf procent minder uitstoot wordt gerealiseerd, krijg je steeds meer verbetering. Een harde shutdown, zoals een directe ban, kan desastreuze gevolgen hebben.”

Waterstof

Ook lijkt BMW-baas Zipse naast de ICE ban een beetje sceptisch richting EV-laadoplossingen. Uitbreiding van laadnetwerken kan lang niet overal even snel en radicaal als wat je wil wanneer je gelijk een ban forceert. Zipse breekt daarom een lans voor waterstof. We weten dat BMW daar mee bezig is, maar BMW ziet dat als wellicht nog wel een betere oplossing dan BEV’s. “Het is het enige rauwe materiaal dat ecologisch verantwoord geproduceerd en opgeslagen kan worden. Bovendien kun je een tankstation razendsnel ombouwen naar een waterstofstation.” Zipse benadrukt wel dat hij de ontwikkeling van elektrische auto’s niet tegenhoudt. “De huidige aanpak werkt, maar niet als enige oplossing. Daarom gelooft BMW in waterstof.”

BMW-baas Zipse deed deze uitspraken tijdens de Weltmarktführer Innovation Day. Concreet betekent het dat BMW absoluut doorgaat met hun BEV-modellen, maar ook langzaam maar zeker waterstofauto’s op de markt wil brengen. Een beetje van beide, dus. (via WirtschaftsWoche)