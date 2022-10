Het importproces van de Maserati GranTurismo MC Stradale

We hebben inmiddels een Nederlands kenteken! Maar hoe is het hele importproces van de Maserati GranTurismo MC Stradale gegaan?

Je gedroomde auto staat misschien niet in Nederland. Dat ‘probleem’ had ik dus. Nadat we de gelukkige eigenaar waren geworden van een Maserati uit Zweden. Maar voor vrijwel elke uitdaging bestaat een oplossing. Voor het importproces van mijn Maserati GranTurismo MC Stradale klopte ik aan bij de experts van VDS Auto Import in het Zuid-Hollandse Benthuizen.

Importeren blijft populair, maar bij het importeren van een auto komt best een hoop kijken. Helemaal als je de auto van buiten Europa naar Nederland haalt. Aangezien er meer regels zijn bij het importeren van een voertuig van buiten Europa, zijn er wel een aantal aanvullende zaken waar rekening mee gehouden moeten worden. Of het nu gaat om importeren uit Amerika, Japan of de Verenigde Arabische Emiraten als Dubai.

Je kunt er voor kiezen om het allemaal zelf te doen, maar daar komt best wat administratie bij kijken. Bovendien kost het je tijd (en dus geld), moet je zeker de eerste keer veel uitzoeken en kan het stress geven. Laten we eerlijk zijn, een auto kopen is vaak een grote uitgave en het is makkelijk om je op te winden wanneer je niet direct wijs wordt uit de regels en overgeleverd bent aan ‘de bureaucratie’.

Door het gehele proces over te dragen aan een specialist heb ik mijn ‘probleem’ dus overgedragen. Bij VDS Auto Import konden we de auto veilig neerzetten om vervolgens 14 dagen later met een Nederlands kenteken weer het terrein af te rijden. Maar wat waren de stappen die daarvoor nodig waren?

Wij beginnen met het afleveren van de auto direct in Benthuizen zodat ze met het traject aan de slag kunnen. Maar VDS kan ook assisteren bij het regelen van belangrijke zaken als transport naar Nederland en bijvoorbeeld pre-aankoop keuringen.

Transport vanuit Zweden

Zoals je in het vorige artikel hebt kunnen lezen hebben we de Maserati zelfstandig op Zweeds kenteken (geheel legaal) van Zweden naar Nederland gereden. De auto parkeerde ik vervolgens (zie de video) op het beveiligde terrein in Benthuizen. Het Zweedse kenteken ging van de auto af en werd door de vorige eigenaar afgemeld bij de Zweedse autoriteiten. Het importproces uit Zweden kon nu echt beginnen.

Hieronder een kleine opsomming hoe zo’n proces in zijn werk gaat. De doorlooptijd van moment van binnenkomst tot uitgifte kenteken is zo’n 14 dagen. VDS Auto Import is RDW erkend en kan daardoor zelfstandig op eigen terrein de auto keuren. De Maserati hoefde dus niet apart naar een keuringsstation gereden worden. Wel zo makkelijk! Het eerste deel van het proces ziet er dan als volgt uit:

Auto arriveert op het terrein van VDS Auto Import

Logistieke afdeling neemt de auto in ontvangst, doet een eerste opname van de staat van de auto en de km stand/ VIN nummers. Daarvan maken ze foto’s voor het dossier

De kentekenpapieren (en evt. COC=Certificate of Conformity ) worden gecontroleerd.

De auto wordt aan een globale technische inspectie onderworpen in de werkplaats. Dit ook om te zien of er zaken zijn die de waarde van de auto (negatief) beïnvloeden.

Het voertuig wordt aangemeld bij de RDW

BPM aangifte

Hierna volgt het BPM-proces. Daar moeten we het even over hebben. Er zijn namelijk meerdere methoden om de BPM aangifte van een te importeren auto af te handelen. Je kunt kiezen voor de afschrijvingstabel, de koerslijst of een taxatie. In de video gaat VDS Auto Import wat dieper in op de verschillen.

Voor de Maserati GranTurismo MC Stradale was het advies om te gaan voor de koerslijst methode. Men kijkt onder meer naar de kilometerstand en de opties van de auto om tot de juiste BPM restwaarde te komen. In het geval van mijn auto moest er een rest BPM van € 5.722 worden overgemaakt naar de Belastingdienst. Dit is ook meteen een tip als je gaat shoppen voor een geïmporteerde occasion. Als de rest BPM extreem laag is, zeker bij een wat exclusievere auto, dan is er mogelijk schade in het spel geweest of is er iets anders aan de hand. Let hier goed op!

Verhuis je van het buitenland (terug) naar Nederland? Dan is het goed om te weten dat je ervoor kan kiezen om je voertuig te importeren als verhuisgoed. Dan betaal je geen bpm, invoerrechten en hoeven er geen technische aanpassingen uitgevoerd te worden. Hiermee kan je serieus veel besparen ten opzichte van iemand die deze vrijstelling niet heeft. Let wel even op de voorwaarden die hieraan verbonden zitten om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

Nederlands kenteken!

Wanneer de Belastingdienst een fiscaal akkoord heeft gegeven op de rest BPM dient dit bedrag betaald te worden. VDS schiet dit bedrag voor om het proces voorspoedig te laten verlopen. (En ja, je krijgt de auto uiteindelijk pas mee wanneer je dit hebt terugbetaald ;-) ). Na betaling geven ze een akkoord aan de RDW en wordt er een kenteken aan de auto toegekend (altijd spannend). Vervolgens komt er een kenteken op de auto en kan het voertuig op naam gezet worden.

In mijn geval duurde het wat langer dan 14 dagen. Dat komt omdat de Zweedse autoriteiten de auto nog niet vrijgegeven hadden. Maar na ruim 14 dagen was het dan zover en kon ik de auto ophalen. In de tussenliggende periode hebben we gebruik gemaakt van een aantal extra services van VDS Auto Import:

Professioneel reinigen en poetsen van de auto

Professionele fotoserie in 360 graden studio (categorie: leuk voor later!)

Nieuwe APK: Afhankelijk van het land van herkomst, kan de apk soms overgenomen worden op het nieuwe Nederlandse kenteken

Bij het afhalen van de auto rest ons niets anders dan te controleren of de heren bij VDS onze betaling van het rest BPM bedrag hadden ontvangen. De auto werd ter plekke tenaam gesteld. Wij hadden natuurlijk de verzekering al geregeld en we konden op pad!

Mijn broer en ik zijn dolblij met de Stradale en hebben al de eerste ritjes erop zitten. Ook heb ik meteen een paar modificaties van de vorige eigenaar ongedaan gemaakt. De Italiaanse vlag in de grille is niet mijn ding. Net als de rode streep voor- en achter. Die zijn verwijderd, terwijl de wrap nog wel op de auto zit. Het geeft een cleanere look en dit is hoe ik de Stradale wilde hebben! Enorm bedankt VDS Auto Import voor alle goede zorgen en vooral het ontzorgen in het importproces!