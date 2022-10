Waterstof rijden wordt helemaal hip, aldus BMW

Daarmee wordt waterstof rijden het nieuwe elektrische rijden.

Het zal jullie vast zijn opgevallen dat sommige mensen een emotie hebben als het aankomt op het type aandrijving. Zo zijn er mensen die EV’s ‘emotieloze Duracelhokken’ vinden. Vice verse heb je dat natuurlijk ook. De morele verhevenheid omdat je sinds kort elektrisch moet leasen wordt omgezet in een eigen bewuste keuze.

Het nadeel is dat straks een groot gedeelte van de mensen elektrisch rijdt. Dan is er geen mogelijkheid meer om je beter te voelen dan je buurman, achternicht of de loco-burgermeester van Madurodam. Maar BMW denkt het antwoord te hebben in de vorm van waterstof. Op waterstof rijden moet namelijk het nieuwe elektrische rijden worden.

Waterstof rijden helemaal hip

BMW kan het weten, want ze zijn al sinds 1978 bezig met waterstof. Helemaal uit de voeten is het nooit gekomen, met die waterstof 7 Series. BMW maakte met Toyota de deal dat zij een platform voor een Toyota Supra gingen leveren (de BMW Z4) en dat BMW op zijn beurt een kijkje mocht nemen in de waterstof-keuken van Toyota. Daardoor kan BMW alsnog versneld de iX5 ontwikkelen.

Volgens Oliver Zipse – de grote BMW-baas – zal de elektrische auto zich in rap tempo ontwikkeling. Dat laat hij weten aan Bloomberg. Echter, waterstof zal de volgende stap worden. Volgens Zipse is het heel erg gevaarlijk om slechts één type aandrijving in huis te hebben. Zeker in Europa, waar auto’s met een verbrandingsmotor verboden worden na 2035.

BMW iX5

BMW brengt binnenkort zijn eerste waterstofauto, de BMW iX5, op de markt. Als de schaalbaarheid aangepakt kan worden, zal rijden op waterstof heel erg hip worden, aldus de BMW-baas.

Er zijn meerdere merken die waterstof nog niet compleet hebben afgeschreven. Naast BMW en Toyota is ook Hyundai actief. Het voordeel van een waterstofauto is dat je niet te maken hebt met een enorme accu, korte acteiradius en lange laadtijden. Echter, de ontwikkelingen op EV-gebeid lijken nu iets harder te gaan dan op waterstof-gebied. We zijn dan ook benieuwd of Oliver Zipse gelijk gaat krijgen.

