Maybach Atelier, want dealers zijn voor plebejers

Jij bent toch beter dan het gepeupel in je peperdure Mercedes? Dan wil je natuurlijk ook niet naar een doodgewone autodealer, en dus is er nu het Maybach Atelier.

Het is Mercedes relatief recent eindelijk gelukt om het gewenste succes te bereiken met Maybach. Dat lukte niet zo tijdens de revival van het merk in de jaren ’00, maar zo’n tien jaar geleden sloot Mercedes het merk aan bij zichzelf om zo het merk/label Mercedes-Maybach te creëren. Bij de Maybach 57 en 62 was één van de problemen dat het te veel Mercedes en te weinig opulentie was, nu ís het gewoon een Mercedes en kun je de enorme weelde en luxe van de Maybach S-Klasse en GLS het werk laten doen.

Maybach Atelier

Het nadeel daarvan is natuurlijk dat je een Maybach moet kopen in dezelfde dealer als een Mercedes A-Klasse. Het gaat allemaal om gevoel en het voelt beter als dat gewoon op een eigen plekje kan. Daar heeft Maybach nu een oplossing voor en het heet: het Maybach Atelier. Want op een gegeven moment verdien je zo veel geld dat ‘autodealer’ niet meer aan je eisen voldoet.

Experience

Zoals alleen een zelfverzekerde autofabrikant je dat kan melden: het Maybach Atelier is meer een experience. Sfeer staat centraal en je moet je hier echt op je gemak voelen als je 175.000 euro voor een limousine een goed bedrag vindt. Het atelier licht bepaalde kunst uit, zowel fysiek als digitaal. Naast de grote open ruimte bij binnenkomst, in dit geval gevuld met de S-Klasse en Project MAYBACH als samenwerking met Virgil Abloh, zijn er privéruimtes voor het samenstellen van een auto.

China

Het allereerste Maybach Atelier staat te popelen om open te gaan en moet een beeld geven van wat deze ateliers worden. Dit atelier staat, hoe kan het eigenlijk ook anders, in China. Het zakendistrict van Shanghai, om precies te zijn. China is uiteraard een zeer belangrijke markt voor Maybach, dus geen verrassingen wanneer deze locatie gekozen is. Wel is het idee om meerdere Maybach Ateliers te openen over de hele wereld, zodat jouw opulente wensen worden vervuld.